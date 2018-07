ŽENE PODIVLJAJU OD OVOG POTEZA U KREVETU: Frajeri ga izbjegavaju jer misle da nije muževan. Razmislite opet!

Redditovac je svoju dvojbu odlučio riješiti javno, nije očekivao ovakve odgovore

Svatko je drugačiji i ono što je napaljivalo vašeg partnera možda se nimalo ne sviđa novomu. Da biste odgonetnuli što vaša bolja polovica zaista želi u krevetu nije uvijek brz proces, osobito ako ste sramežljivi. Zato je jedan muškarac odlučio svoju dvojbu riješiti na internetu.

Redditovac Cavsfan1212 je postavio vrlo jednostavno pitanje i dobio hrpu odogovra. “Uzbuđuje li vas kad muškarci stenju tijekom seksa? Mene strašno pale ženski uzdasi, ali volite li i vi cure kad smo mi glasni u krevetu?”, napisao je, a odgovori su bili prilično jasni. Dobio ih je više od 250.

“Potpuno smo isti. Ja je*eno obožavam kad moj dragi ispušta zvukove dok se seksamo. Nije to isto stenjanje kao kod žena, više je grleni zvuk koji izlazi spontano. Podivljam kad to čujem”, “O, da, stenjanje, uzdisanje, režanje, sve mi je seksi”, objasnile su korisnice, a neke su dodale da se tada osjećaju neodoljivo te da im je to znak da sve rade dobro.