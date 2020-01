ŽENE PODIJELILE TRAUMATIČNA ISKUSTVA S OBDARENIM FRAJERIMA: ‘Završila sam na šivanju, krvi je bilo posvuda’

Nakon ovih ispovijesti više nikad nećete poželjeti da je ‘samo malo veći’

Stalno slušamo kako veličina nije važna, a, s druge strane, muškarci su opterećeni mjerenjem svojega spolovila i malo tko u dubini duše nije poželio da je barem malo veći. Ne čudi, stoga, što je industrija seksualnih pomagala velike napore usmjerila prema izradi aparata i preparata za povećanje penisa.

Ipak, oni koje je Majka priroda na tom planu obdarila, nisu uvijek sretni te zbog poveće muškosti ponekad imaju i problema. U anonimnim ispovijestima, ljudi (poglavito žene) su za BuzzFeed otkrili vrlo neugodna iskustva s velikim penisima.

Seks je završio – krvavo

“Bila sam s dečkom koji je imao najveći penis koji sam ikad vidjela. Iako smo imali dugu predigru, seks je bio prebolan pa sam ga na koncu zadovoljila oralno. Kada sam otišla u kupaonicu nakon toga, vidjela sam da su mi ruke, lice i bedra prekriveni krvlju. Vratila sam se u sobu, a posteljina je izgledala kao poprište zločina. Uhvatila me panika pa sam pozvala taksi. Zgrabila sam jastuk i utrčala u taksi. Bila sam sva krvava, a taksist je vjerojatno mislio da sam nekoga ubila. Kasnije sam se vratila, a on je bio prilično opušten oko svega”, ispričala je Alison.

“Završila sam s ogromnim tipom koji je imao penis od 25 centimetara. Dosezao bi mu pupak za vrijeme erekcije. Nakon oralnoga seksa upustili smo se u klasični snošaj. Bilo je užasno bolno, a odmah nakon seksa otrčala sam u kupaonicu. On je vidio krv na penisu, a ja sam vidjela krv dok sam mokrila. Nakon nekoliko dana završila sam u bolnici, s dijagnozom razderane rodnice, infekcije mokraćnoga kanala i gljivičnom infekcijom zbog toga seksa”, požalila se Julie.

Ozbiljne ozljede penisa

“Bila sam s tipom koji je bio toliko velik da se, kada smo izgubili ritam, njegov penis savio. Čuli smo zvuk pucanja, penis mu je otekao pa smo požurili u bolnicu. Morao je na operaciju jer mu je nastradao živac u spolovilu. Otad je prošlo 20 godina, ozljeda nije ostavila posljedica, ali to nikad neću zaboraviti”, opisala je Gina Marie.

“Spetljala sam se s dečkom pod tušem, a kad je ušao u mene, postalo mi je loše. Činilo mi se da mi se muti pred očima pa me odveo u sobu, da zauzmemo udobniju pozu. Kada je ponovno penetrirao, onesvijestila sam se i pali smo s kreveta. Pritom je njegov penis ozlijeđen”, napisala je jedna djevojka.

Koban piercing i šivanje

“Prilično sam obdaren i imao sam puno neugodnih iskustava. Neki dečki su povraćali nakon oralnog seksa, a neki su me čak odbili kada su ga vidjeli. Za najgore iskustvo kriv sam ja sam. Naime, imam piercing na penisu i jednom, dok sam se odijevao, piercing mi je zapeo u kopču remena. Nisam to primijetio i povukao sam hlače prema gore. Od boli sam pao na koljena i plakao kao beba”, prisjetio je jedan mladić.

“Bio je to prvi put da smo završili skupa. Nisam se bojala, već sam bila s obdarenijim dečkima. Kada ga je izvadio, nije mi bilo svejedno jer je bio ogroman. Probala sam ga staviti u usta, ali nije išlo pa smo se odmah bacili na seks uz puno lubrikanata. Nije išlo. Nikako. Razderao mi je međicu te sam završila na šivanju. I dalje smo prijatelji i znamo se nekad spetljati, ali taj prvi put bio je užasan”, ispričala je Jaie.

Traumatizirani dostavljač i napadaj astme

“Moj dečko imao je najveći penis koji sam ikad vidjela. Dok smo čekali pizzu, odlučili smo se poseksati u dnevnoj sobi. Bilo je prilično žustro, a u jednom trenutku dečko je pogodio krivu rupu, prilikom čega mu se, zbog mojega otpora, penis savio. Kada je dostavljač došao, mogao je vidjeti mene kako se držim za guzu i plačem te mog dečka kako se drži za penis i plače. Dali smo mu dobru napojnicu da to zaboravi”, pojadala se anonimna djevojka.

“Prvi put sam oralni seks pružala dečku s najvećim penisom koji sam ikad vidjela i doslovno mi je izazvao napadaj astme. Imala sam 16 godina, a on 17 i nismo imali vozačku. Morala nas je njegova mama voziti na Hitnu jer nisam imala pumpicu kod sebe. Kada ga je pitala što smo radili prije napadaja, izvalio je da smo igrali ‘lacrosse’. Ni on ni ja nikad u životu to nismo igrali”, ispričala je još jedna cura.