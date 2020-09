ŽENE OTKRILE ZAŠTO MRZE ‘ORALNO’: Momci, sjetite se ovog kad počnete navaljivati! ‘Nije nikakav hir, zbilja mi se to događa’

Pojedini razlozi bi vas mogli iznenaditi i zapravo uopće nisu hirovi

Oralni seks jedan je od načina na koji parovi doprinose svojemu seksualnom užitku, a gotovo da nema muškarca koji takvu vrstu zadovoljstva ne voli osjetiti. Međutim, neke žene jednostavno nisu toliko zagrijane za to da im ga pruže.

Neke od njih anonimno su za 9GAG otkrile što im najviše smeta kod oralnoga zadovoljavanja i zašto ga ne vole prakticirati. Pojedini razlozi bi vas mogli iznenaditi i zapravo uopće nisu hirovi.

Nagon za povraćanjem

“Iako ne traje zauvijek, ponekad se osjećam kao da traje i da neće nikada završiti. Kada prođe deset minuta, imam osjećaj da je prošlo 40.”

“Oralni seks stvara mi nagon za povraćanjem i skoro nikada to ne činim. Pronalazim druge načine da zadovoljim dečka.”

“Jednostavno ne volim to. Previše je fizički zahtjevno.”

“Okus i miris su nepodnošljivi, čak i kada se dečko istušira. Od samoga razmišljanja o tome naježi mi se koža.”

Nije nimalo romantično

“Ne smeta mi toliko oralni seks, ali gutanje je nešto najgore. Nisam obožavateljica kušanja tuđih izlučevina.”

“Iako znam da dečki obožavaju oralni seks, meni nije primamljiv. Mislim da je uzrok najviše veličina penisa, koja me plaši. Ogroman je!”

“Kada me partner nagovori da to radim, osjećam se kao objekt i smatram to degradirajućim. Nije nimalo romantično.”

“Mrzim kada mi dečko ejakulira po licu. Nikada me više nitko neće prisiliti da takvo što trpim. Moje tijelo, moje odluke.”

Dlake, bol u čeljusti…

“Znoj koji se stvara dok to radimo odbija me, a još više me odbijaju dlake koje završe u mojim ustima.”

“Od oralnog seksa gotovo me uvijek zaboli čeljust.”

“Ne mogu disati i doslovno se počnem gušiti.”

“Oralni seks mi stvara pritisak jer nikada nisam sigurna radim li to kako treba. Uvijek trebam paziti da ga ne zagrizem ili slično, a to mi stvara stres.”