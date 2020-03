ŽENE OTKRILE ŠTO SU UČINILE ZA SPAS BRAKA: ‘Dopuštam mu da ima ljubavnicu samo za svoje perverzije…’

Tri žene povjerile su se poznatoj seksologinji, a ona je sve prepričala kako bi nas podsjetila da je okej razmišljati ‘izvan okvira’

Kada su u pitanju ljubav i seks, nigdje ne piše da se morate strogo pridržavati tradicionalnih formi koje vam nalažu obitelj i prijatelji. Poznata seksologinja Tracey Cox prepričala je tri slučaja svojih klijenata koji u tom pogledu razmišljaju “izvan okvira” – i imaju savršen odnos.

Zajedno su, ali žive odvojeno

“Volimo se, ali ne možemo živjeti zajedno. Jednostavno smo previše različiti. Ja volim spontano živjeti, a on voli red. Izbirljiv je prema hrani, dok ja jedem što god ima u hladnjaku. On je uredan, ja sam neuredna”, požalila joj se jedna klijentica.

“Izlazili smo dvije godine i odlično smo se slagali, ali kada smo uselili zajedno, počele su konstantne svađe. Prekinuli smo, ja sam se odselila, a onda smo se počeli opet viđati. I sada nam je super”, povjerila se djevojka seksologinji.

I to nije ništa čudno. Oko deset posto parova u Velikoj Britaniji živi odvojeno, ali su u vezi kao par koji živi odvojeno vlastitim izborom, otkrila je Cox za Daily Mail.

“Ako seks nije dostupan 24 sata dnevno, želite ga još više”, objašnjava i dodaje da su neki parovi potpuno kompatibilni prema ključnim, važnim karakteristikama, ali sukobljavaju se u svakodnevnim stvarima zbog kojih zajednički život postaje pakao. Zato uspostave alternativan model odnosa koji im odgovara.

Dopušta suprugu da ima ljubavnicu

“Otprilike šest mjeseci nakon što smo se upoznali, suprug mi je priznao da voli dominirati nad ženama i tjerati ih da izvršavaju neke ponižavajuće zadatke. Pokušala sam mu udovoljiti na taj način, ali mi se uopće nije svidjelo, ispričala je druga žena.

“Nisam htjela da se on odrekne nečega u čemu uživa iako je bio spreman pristati na to da me ne izgubi. Zato on ima ljubavnicu koju viđa jednom u dva mjeseca na sat vremena. Ne seksaju se, nema ljubljenja, dodirivanja genitalija ni penetracije. Ponekad će on masturbirati ispred nje, ali ona ni pod kojim uvjetima njega ne dira”, opisala je klijentica.

I baš zato što mu je nešto od toga dopustila, njezin joj suprug nije ništa radio iza leđa, a ova joj nesvakidašnja situacija ne smeta jer, kako kaže, zna da on to ne prakticira zato što nju ne smatra seksepilnom.

Cox objašnjava da neki ljudi jednostavno ne mogu bez onoga što im se sviđa i što ih uzbuđuje te da je ponekad bolje partnera pustiti, nego mu uskraćivati ono što mu je potrebno. Jer, ta osoba onda ne uživa u seksu uopće ili se osjeća uskraćeno za mnoga seksualna zadovoljstva.

Spriječila je suprugovu aferu s kolegicom

“Moj je suprug imao kolegicu s kojom je bio jako blizak, što mi u početku nije smetalo jer sam već prema njezinoj fotografiji zaključila da nije njegov tip. Često je pričao o njoj i znala sam da ponekad odu zajedno na ručak, ali nisam se osjećala ugroženom dok nije počeo kasnije dolaziti s posla”, ispričala je seksologinji treća klijentica.

Da je vrag odnio šalu, ova je žena zaključila u trenutku kada je suprug prestao spominjati tu kolegicu. “Kada bi se samo spomenulo njezino ime, na licu sam mu mogla vidjeti da su mu se osjećaji promijenili”, kazala je.

No, umjesto da sjedi i promatra kako se njih dvoje zaljubljuju, odlučila je nešto poduzeti. Tako se jedan dan dotjerala i odlučila supruga iznenaditi. “Bili su zajedno u kafiću i razgovarali. Prišla sam im i rekla njemu: ‘Bok! I mislila sam da ću te ovdje naći’, a onda sam se nagnula i poljubila ga te njoj pružila ruku i predstavila se”, prisjetila se zabrinuta supruga.

“On je izgledao šokirano, a ja sam sjela pokraj nje, nasuprot svojega muža, i pustila ga da nas u sebi uspoređuje. Kolegica je bila pristojna i ‘draga’, ispitivala me o životu, a sve bez imalo ljubomore. Nakon 15-ak minuta ispričala se da mora ići, a on me pogledao i rekao: ‘Jako mi je žao. Ne znam što sam mislio’. Od tada je između nas sve u redu”, ispričala je.

Cox kaže da je suočavanje s potencijalnim ljubavnikom partnera jedna od najvažnijih stvari koju možemo učiniti da spriječimo kemiju među njima.

“Razvijanje simpatija prema nekomu s posla je često, a vrlo lako ode u nešto ‘nedopušteno’, bez da itko razmišlja o posljedicama. Zato je ponekad dovoljno samo osvijestiti što bi se time postiglo. I što bi taj netko izgubio”, zaključila je seksologinja.