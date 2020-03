ŽENE KOJE VOLE SADO-MAZO OTKRILE RAZVRATNE DETALJE IZ SPAVAĆE SOBE: ‘Uživam kad me guše, vežu, udaraju po stražnjici…’

Što ih najviše pali, jesu li dominantne ili submisivne te kada su i kako otkrile da obožavaju grub seks

Neki to vole vruće, a neki – grubo. Nisu samo muškarci ti koji u krevetu preferiraju grublju igru, samo što se većina žena srami govoriti o tome. Sada je pet žena odlučilo istupiti u javnost o svojemu BDSM fetišu i bez dlake na jeziku priznati u kakvim perverzijama najviše uživaju.

BDSM je inače kratica za “Bondage Discipline Sadism and Mazohism”, odnosno vezanje, disciplinu, sadizam i mazohizam. Neke osobe vole biti dominantne nad partnerom, neke mu se vole podrediti, a neke kombiniraju ove uloge.

Pet žena koje redovito prakticiraju BDSM odgovorilo je na nekoliko škakljivih pitanja časopisa Men’s Health o svojemu seksualnom životu.

Što najviše volite raditi u krevetu?

“Volim igru vezanja i ograničavanja pokreta. Uživam kada me guše, vežu, udaraju po stražnjici, grizu… Volim kada me vežu lisicama, užadi ili svilenim šalovima. Dok sam zavezana, mogu se potpuno podčiniti partneru, a ako je tu i povez za oči, time su mi druga osjetila pojačana pa sve što partner radi sa mnom bude deset puta bolje”, opisuje Tammy (31).

“Volim kažnjavati partnera, izazivati ga, uskraćivati mu orgazam i volim kada me on obožava”, tvrdi Jane (33).

“Vezanje i igranje uloga važan su dio mojega seksualnog života. Koristim užad, ljepljivu traku, gagove… Ako odemo dalje od toga, volim igračke poput bičeva ili šiba za intenzivan doživljaj i zečje krzno ili perje kako bi se postigao nježniji efekt. To više rabimo u predigri nego tijekom seksa, ali ponekad uključujemo stvari poput ‘spankanja’ i u seks”, otkriva Denise (29).

“Najviše volim držati partnera na rubu, što često uključuje neku vrstu vezanja ili gušenja druge osobe”, kaže Allison (25)

“Volim dominaciju, udarce i vezanje. Uživam kada me udaraju po goloj stražnjici rukama ili dodacima poput bičeva. Volim taj osjećaj na koži, od laganog do intenzivnog udaranja”, priznaje Kayla (33).

Jeste li dominantni, submisivni ili oboje?

Tammy i Kayla priznaju da su oboje. “Submisivna sam s mužem i ženskim partnericama, ali volim biti dominantna s drugim muškarcima”, priznaje Tammy. Jane voli biti isključivo dominantna, a Denise submisivna.

“Dominantna sam, ali ponekad prakticiram i submisivnost da opustim partnera koji prvo želi vidjeti kako to izgleda. Primjerice, pokazat ću mu da vrući vosak ne ostavlja opekline na mojoj koži”, nešto je rječitija Allison.

S koliko ste godina prvi put probali BDSM seks?

“U ranim dvadesetima, i to slučajno. Bila sam s partnerom koji nije htio da promijenimo položaj, no ja ga nisam poslušala. Nisam očekivala da će primijeniti silu, ali kada je to učinio, brzo sam shvatila da mi se to sviđa”, kaže Tammy.

“Imala sam 16 ili 17 kada je jedan muškarac počeo obožavati moja stopala”, otkriva Jane, a u istoj je dobi počela eksperimentirati i Denise. “Nisam znala da je to što radim BDSM, ali počela sam govoriti uvredljive stvari svojemu partneru. Tek sam u odrasloj dobi shvatila da je to ponižavanje”, prisjeća se Denise.

“Nekoliko puta su me još tijekom srednje škole partneri vezali ili kontrolirali. Tada nisam znala da je to BDSM”, slično govori i Kayla.

Zašto ste poželjeli isprobati BDSM?

“Počela sam to istraživati 2016. jer sam se htjela izraziti na drugačiji način. U BDSM zajednici nema mnogo crnkinja koje vole dominirati ili biti dominiranima. Htjela sam prijeći preko tih predrasuda i izraziti se bez srama”, iskrena je Tammy.

“Volim imati moć natjerati muškarca da radi sve što poželim i vidjeti ga kako mi se podčinjava”, priznaje Jane bez dlake na jeziku.

“To je jednostavno bilo sve što sam htjela. Činilo se zabavnim, uzbudljivim i jako strastvenim”, govori Denise.

“Uvijek sam bila osoba koja voli ekstremne stvari – gledati najstrašnije horore ili uživati u brzim vožnjama. Kada sam postala seksualno aktivna, također sam htjela nešto više od običnoga seksa”, zaključuje Allison.