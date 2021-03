ŽENA VIŠE NE MOŽE PODNIJETI SVOG ZAPUŠTENOG MUŽA: ‘Opustio se, izlazi u neispeglanoj odjeći, prljav i nepočešljan’

Iako želi voljeti svoga supruga, ova majka priznaje kako osjećaji prema njemu iz dana u dan postaju sve negativniji

“Mom suprugu svejedno je hoće li izaći iz kuće u neispeglanoj odjeći, nepočešljan i u najprljavijim tenisicama”, požalila se 34-godišnja čitateljica Deidri Sanders, savjetnici za seks i veze britanskog The Suna.

“Jednostavno ga više nije briga. Nekoliko sam mu puta ukazala na to, ali on ne vidi problem. Zna da mi to smeta pa će se potruditi par dana, ali onda se stvari samo vrate na staro”, otkrila je u pismu.

U braku su 12 godina i imaju dva sina, no 34-godišnjakinja priznaje da se trenutno osjeća kao da je u braku samo zbog djece.

“Želim ga voljeti, ali moji osjećaji postaju sve negativniji iz dana u dan”, zaključila je.

Depresija ili lijenost?

“Ne možeš dopustiti da se ovo nastavi. Postat ćeš samo negativnija prema njemu, a vaša veza će se nastaviti raspadati. Ponekad kada je osoba potištena, briga o izgledu djeluje kao da iziskuje previše truda. Ako postoji mogućnost da je depresivan, neka posjeti liječnika”, poručila joj je Deidre.

“U protivnom objasni mu kako se osjećaj i reci mu da će vaš odnos biti samo gori ako stvari ostanu onakve kakve su bile dosad”, zaključila je savjetnica.