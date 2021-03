ŽENA SE ZAPREPASTILA NAKON 17 GODINA BRAKA: ‘Na Fejsu sam našla slike njegova vjenčanja – ali ne sa mnom’

Obitelj njegove nove supruge bila je uvjerena kako su oni razvedeni i to već nekoliko godina

Britanka Yve Gibney (60) gledala je sa zaprepaštenjem u fotografiju s vjenčanja na kojoj se nalazi njezin suprug s drugom ženom – i to kao mladoženja. Vrlo brzo se ispostavilo kako je njezin muž Maurice ustvari bigamist koji je 160 kilometara dalje imao drugu obitelj.

Yve je sa suprugom ušla u brak nakon samo tri mjeseca veze nakon što su se upoznali u Nigeriji, a ona je tek nakon 17 godina zajedničkoga života saznala kako nije jedina žena u Mauriceovu životu.

“Najsnažniji osjećaj jest onaj apsolutne izdaje. To nije bila samo afera. Brak je zavjet ljubavi i obveze. Kada si u sretnoj vezi, ovakvo što ti ne pada na pamet. Ja sam bila žrtva bigamije, ali barem je nešto dobro proizašlo iz ovoga – moji sinovi”, rekla je Gibney za Birmingham Live.

#Bigamy Woman discovers husband's bigamy and secret life after seeing photo of bride who wasn't her – Mirror Online https://t.co/MFKwmHTdd0 — FlaShBloG Live Entertainment © (@FlaShBloGLive) February 28, 2021

Bili su u procesu razvoda

Maurice je često izbivao iz kuće na dulje vrijeme jer je radio na naftnoj platformi na Bliskome istoku. Svoju drugu suprugu Suzanne Prudhoe upoznao je u Omanu u rujnu 2011. godine. Zaručili su se osam mjeseci poslije i vjenčali u ožujku 2013. godine – dok je on još službeno bio u braku s Yve.

Brak između Yve i Maurice nikad nije bio konvencionalan, ali takav odnos s čestim rastancima odgovarao je i jednomu i drugomu. U trenutku kada se doznalo za njegov drugi brak, bili su u procesu rastave.

Mudanças no comportamento do marido levaram a britânica Yve Gibney a buscar explicações para os problemas que o casamento atravessava. Ela só não imaginava que por trás de tudo aquilo estivesse uma vida dupla, e bígama, que ele levava https://t.co/sxApiiAW4N #ArquivoBBC pic.twitter.com/iAMshqBQG9 — BBC News Brasil (@bbcbrasil) July 8, 2019

Sumnjive slike na Facebooku

Prvi crv sumnje kod Yve se javio u trenutku kada je vidjela fotografije Mauriceovih sestara na vjenčanju, koje očigledno nije bilo njihovo.

“Gledala sam fotke njegove obitelji na Facebooku i naišla na jednu na kojoj je njegova sestra bila svečano odjevena te je pozirala s još nekim ljudima koji su izgledali kao da se spremaju prisustvovati vjenčanju. Počela sam sumnjati, ali prijateljica mi je govorila da je suludo pomisliti kako se moj muž oženio drugom ženom. Na kraju se pokazalo da je moj osjećaj bio u pravu”, kazala je ona.

Woman discovers husband's bigamy and secret life after seeing photo of bride who wasn't herhttps://t.co/JUV7t4woMg pic.twitter.com/3mSjS82olz — Daily Mirror (@DailyMirror) March 1, 2021

Uvjetna kazna za bigamiju

Kada ga je u jednome razgovoru pitala hoće li uskoro doći kući u Birmingham, Maurice je supruzi Yve odgovorio kako je suviše depresivan da bi se vratio u Englesku, ali onda je saznala da se on zapravo nalazi u Stourbridgeu.

Nazvala je njegova kolegu koji tamo živi misleći kako je kod njega, da bi joj on rekao kako su on i Maurice – šogori. Obitelj njegove nove supruge bila je uvjerena kako su oni razvedeni i to već nekoliko godina.

Javnost je za ovaj neobičan slučaj doznala nakon što je Gibney napisala knjigu o izdaji, koja će biti objavljena ove godine. U međuvremenu je Maurice dobio uvjetnu kaznu za bigamiju te je još uvijek u braku s drugom ženom Suzanne.