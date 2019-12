ŽENA SE ONESVIJESTILA TIJEKOM SPOLNOG ODNOSA PA UBRZO ZGROZILA MUŽA: ‘Više ne mogu biti intiman s njom’

Incident između supružnika dogodio se prije pet mjeseci, no od tada je u njihovu krevetu suša

Orgazam je za neke ljude toliko intenzivno iskustvo da doslovno mogu izgubiti svijest. Upravo se to dogodilo ovoj ženi, koja je svojega supruga nakon seksa optužila da ju je – silovao. Zbunjen i šokiran, muškarac je uputio anonimno pismo Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

“Isprva sam pomislio da me zafrkava i samo glumi da se onesvijestila, no brzo sam shvatio kako je stvar ozbiljna. Energično smo vodili ljubav, kada je moja žena u žaru orgazma izgubila svijest. Čim je došla sebi, počela je histerično vrištati optužujući me da sam je silovao”, ispričao je.

Razvio se strah od intimnosti

Incident između supružnika u dobi od 38 godina dogodio se prije pet mjeseci. “Skočio sam u šoku kada sam ugledao strah u njezinim očima. Naša je 16-godišnja kći uletjela u sobu misleći da je njezina majka u stvarnoj opasnosti. Supruga je zatim rekla da je sve u redu te da joj je žao”, prisjetio se otac.

No, problem je u tome što par od tada više nijednom nije bio intiman, i to ne ženinom krivnjom. “Ja jednostavno ne mogu. Ona misli da je više ne volim i da mi nije privlačna, što nije istina. Kad god pokušam, dobijem napadaj panike i ne mogu nastaviti. Naša kći uvjerena je da sam ja te noći napao njezinu mamu i jedva priča sa mnom”, požalio se muškarac.

Ništa bez razgovora

Savjetnica Sanders odgovorila je zabrinutom ocu da je taj nemili događaj za nju bio užasan, a za njega traumatičan. “Objasni svojoj supruzi koliko te šokiralo kada si na njezinu licu ugledao strah te da se zbog toga više ne možeš opustiti u krevetu”, savjetuje Deidre.

“Nije rijetkost da se ljudi onesvijeste nakon orgazma, ali inzistiraj na tome da ona posjeti liječnika kako bi se otklonila sumnja u neka ozbiljna medicinska stanja koja zahtijevaju liječenje. Razgovaraj i sa svojom kćeri te joj objasni da su njezini strahovi neutemeljeni”, poručila je Sanders čitatelju.