ŽENA NA RUBU OČAJA ZBOG DEČKA: ‘Mlađi je 15 godina, imali smo sjajan seks i samo je nestao. A onda me opet nazvao…’

Veza 43-godišnjakinje i 27-godišnjaka bila je sjajna, sve dok mladić nije počeo bježati od svojih osjećaja

Jedna se Britanka požalila Sunovoj kolumnistici Deidre o odnosu s bivšim dečkom koji je 15 godina mlađi od nje.

Muči ju to što im je odnos sjajan, ali mladić ju ostavi i prekine svaki kontakt baš kada stvari postanu malo ozbiljnije.

“Upoznali smo se online prošle godine i odmah kliknuli. Ja imam 43 godine, a ona 27, ali ponaša se zrelo poput mene, a svi mi govore da izgledam poput 20-godišnjakinje. On je sve što tražim i više od toga. Seks je bio odličan i strastven, zaljubila sam se u njega”, priznala je žena.

No, onda su stvari krenule nizbrdo. Mladić joj je počeo otkazivati spojeve i počeo se izvlačiti govoreći da ne želi razviti snažne osjećaje prema njoj i biti u vezi.

“Ja sam također mislila da to ne želim, ali bilo nam je odlično i htjela sam mu dati priliku”, dodala je.

‘Ne može biti u ozbiljnoj vezi’

Mladić je naposljetku popustio i započeli su vezu. Iako se činilo kao da su oboje u sedmom nebu, jednog se dana nije pojavio na spoju. “Nazvao me nekoliko sati kasnije, ispričavao se i rekao da je gotovo među nama. Uvjeren je da ne može biti u ozbiljnoj vezi”, napisala je žena.

Iako joj je srce bilo slomljeno, brzo je nastavila dalje sa svojim životom. No, jednog ju je dana nazvao i rekao joj da mu nedostaje i preklinjao da se nađe s njim.

“Sve je bilo kao prije, zabavno i poletno, i onda opet – prekinuo je svaki kontakt. Taj se obrazac ponavljao svakih nekoliko tjedana. Priznao je da bježi jer se ne može nositi sa svojim osjećajima prema meni”, napisala je 43-godišnjakinja u pismu. Održali su kontakt i u izolaciji, a iako im je seksualna kemija jača nego ikad prije zahvaljujući vrućim video razgovorima, mladić stalno nestaje.

“Stvarno sam se zaljubila u njega. Svaki put se zaklinje da je drugačiji, povjerujem mu i onda opet nestane. Slama mi srce to što stalno bježi. Ako me ne želi, zašto me ne ostavi zauvijek?”, pita se žena.

‘Postavi jasne granice’

“Rekao ti je zašto to radi – boji se osjećaja koje budiš u njemu i ozbiljne veze”, poručila joj je Deidre.

Dodaje da je moguće da je mladić bio povrijeđen u prošlosti, ali i da strah od emotivne intimnosti često seže u djetinjstvo, posebno odrastanje s hladnim i distanciranim roditeljima.

Još jedan mogući razlog njegovog bježanja je razlika u godinama. Iako uživa s njom, možda se vidi u dugoročnoj vezi s nekim tko je bliže njegovim godinama, objašnjava kolumnistica.

“Nastavit će te zavlačiti i bit ćeš povrijeđena sve dok ne postaviš jasne granice. Budi jaka i reci mu da se više neće seksati dok ne pokaže predanost vezi”, savjetovala joj je Deidre.