ŽENA MU U SNU PRIZNALA PRELJUB: ‘Pogledao sam u njezin mobitel i shvatio da 20 godina živim s neznankom’

‘Čuvši sve te šokantne informacije koje su izlazile iz njezinih usta, pitao sam je još neke stvari’

Muškarac, kojemu je supruga u snu priznala šokantne stvari o sebi i svojim seksualnim avanturama tijekom 20 godina braka, već pet godina šuti i gomila bijes. U međuvremenu je u njezinu telefonu pronašao kompromitirajuće stvari, a načuo je i njezin razgovor s frendicama. Shvatio je da o svojoj voljenoj zapravo ne zna ništa. Svoje je dvojbe podijelio s kolumnisticom Coleen Nolan na portalu Mirror. Prenosimo njegovu nesvakidašnju ispovijest.

Draga Coleen, prije otprilike pet godina, nakon 20 godina braka, saznao sam istinu o svojoj ženi. Jedne je večeri popila tabletu za spavanje i počela pričati u snu. Priznala mi je da je redovito spavala s drugim muškarcem dok je živjela sa mnom, 18 mjeseci prije nego što sam je zaprosio. Šest mjeseci nakon početka te afere, bivša cura toga tipa ostala je trudna, ali moja žena (tadašnja djevojka) nastavila se seksati s njime sve dok se dijete nije rodilo.

Fatalni kolega s posla

Čuvši sve te šokantne informacije koje su izlazile iz njezinih usta, pitao sam je još neke stvari, na koje mi je strpljivo odgovarala. Shvatio sam da nisam imao pojma kime sam se oženio. Nakon toga sam počeo provjeravati njezin mobitel i sve se samo dodatno zahuktalo. Našao sam pisane i govorne poruke te fotografije koje je razmjenjivala s jednim radnim kolegom. Ništa od toga ne dokazuje da su imali tjelesnu aferu, ali upućivalo je na početak nečega takvog.

Također sam čuo njezin razgovor s prijateljicama, u kojemu me blatila i izjavila kako je s nama gotovo čim naše najmlađe dijete ode na fakultet. Ali kod kuće je ona skroz ljupka i dražesna. Koliko mi god teško bilo, smatram da, što više toga znam, to će mi biti lakše ostaviti je. Što mi savjetujete?

Coleen odgovara:

Mislim da se, prije svega, ti trebaš zapitati zašto je, pobogu, u pet godina nijednom nisi suočio s time. To je kao da samoga sebe mučiš tim informacijama. Držeći to u sebi nećeš ništa riješiti. I ne, ne vjerujem da će ti nakon svega biti lakše otići jer tijekom svih ovih godina nakupljaš bijes i postoji opasnost da bi on mogao eksplodirati na najgori način. Bolje je da kontroliraš situaciju. Moraš joj reći sve što znaš i pitati je o tome.

Dosad si dovoljno saznao da znaš kako ti nije vjerna. Kako ćeš se osjećati ako ti jednoga dana supruga kaže da te napušta, a ti si sve te godine imao priliku riješiti to s njom. Moj je savjet da ne živiš sam s time. Poduzmi nešto. Možda uspijete zajedno prebroditi nedaće i krenuti ispočetka. Ili će svatko na svoju stranu. Ali nemoguće je cijeli život glumiti sretnu obitelj nakon svega što znaš o svojoj ženi.