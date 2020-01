ŽENA JE POZIRALA GOLA ZA MUŽA, A ON SE NALJUTIO! Kad je na internetu priznao zašto, ekipa se zgrozila: ‘Daj se saberi!’

Bio je sretan sve dok nije pitao suprugu tko ju je fotografirao

Muškarci uglavnom obožavaju kada ih njihove ljepše polovice iznenade golišavim fotografijama. Tako je i jedna žena željela razveseliti svojega supruga, ali on na kraju uopće nije bio oduševljen. Kako to?!

Problem je iza fotoaparata

Naime, on je objasnio da je bio uzbuđen kada je žena rekla da ima iznenađenje za njega i poklonila mu album s provokativnim slikama. Čim ga je otvorio, shvatio je da su to njezine gole fotografije, a priznao je i da fantastično izgledaju. Ipak, kaže da je bio sretan sve dok nije pitao suprugu tko ju je fotografirao.

Saznao je da je u pitanju bio muški fotograf, što ga je razbjesnilo jer je njegova žena gola pozirala za nepoznatog muškarca, a on o tome nije imao pojma. Rekao joj je da se prije toga trebala konzultirati s njime te da on ne želi da nju gledaju drugi muškarci. Žena se, naravno, naljutila, jer nije očekivala takvu suprugovu reakciju, s obzirom na to da je album zapravo namijenjen njemu.

ISPOVIJEST MAJKE TROJE DJECE ČIJI JE DEČKO NA WEBU OBJAVIO NJENE GOLE SLIKE I ADRESU: ‘Jedne noći je 12 ljudi došlo na moja vrata…’

Reakcije su podijeljene

Neimenovani muškarac svoju je priču podijelio na Redditu, ali su reakcije bile podijeljene. “Žena te iznenadila seksi golim slikama, a ti razmišljaš samo o tome tko ju je fotografirao? Čovječe, saberi se”, poručio mu je jedan reditovac, a drugi se složio: “Pozirala je za tebe, ne za njega. Pretpostavljam da je fotograf profesionalan i da je to bila samo profesionalna interakcija.”

Naravno, bilo je i onih koji su podržali ljubomornoga supruga, komentirajući kako njegova gospođa ipak nije smjela pozirati gola pred nepoznatim fotografom, bez obzira na to što je to učinila za njega, prenosi Daily Mail.