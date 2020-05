ŽENA JE OČAJNA I NE ZNA ŠTO DA RADI: ‘Seksamo se samo pet puta godišnje, a on puno masturbira…’

Psihijatri tvrde da je važno razlikovati nečiji nagon za samozadovoljavanjem i nagon za seksom

Jedna 47-godišnjakinja požalila se Insideru da se seksa s partnerom samo pet puta godišnje, dok s druge strane on često masturbira.

“U vezi sam tri godine. Već neko vrijeme nisam bila intimna s partnerom, on čak rijetko spava u našem krevetu. Seksamo se oko pet puta godišnje, ali s velikom željom priča o trećoj osobi. U isto vrijeme kaže da ima nizak libido”, objašnjava zabrinuta čitateljica.

Kako kaže, osjeća se izdano i povrijeđeno jer u isto vrijeme redovito gleda pornografiju i masturbira. “Ne znam jesu li moji povrijeđeni osjećaju razumni ili neprimjereni, ali nedostaje mi seks s njim. Mogu li što učiniti po tom pitanju ili je to već izgubljena bitka?”, upitala je.

Dva različita nagona

Terepeutkinja Rachel Wright odgovorila joj je da ima svako pravo osjećati se povrijeđeno. “Partner ti šalje pomiješane signale kako se osjeća prema tebi, a izbjegavanje seksa može pridonijeti osjećaju udaljenosti i distancirati vas od osobe koju volite”, pojašnjava.

Međutim, to ne mora značiti da je njihova veza pred propašću, već da taj problem moraju riješiti ako žele ostati zajedno.

“Važno je shvatiti da nečiji nagon za samozadovoljavanjem može biti potpuno drugačiji od nagona za seksom s drugom osobom. Upravo je to slučaj s vašim partnerom. To što gleda pornografiju i masturbira nije odbacivanje vas, već je to vrijeme koje on treba za sebe”, tvrdi Wright.

Ono što brine psihijatricu jesu razlike u libidu i kako to utječe na njihovu vezu. Savjetovala je čitateljicu da pita partnera što on misli o manjku seksa te da pokuša shvatiti njegovo stajalište.

Bez osude

Pritom je preporučila pristup s najmanjom količinom osude, ega i frustracije koliko je moguća te pristup pun ljubavi i znatiželje.

“Umjesto da mu kažete da njegove navike uništavaju vaš seksualni život, pitajte ga što njemu predstavlja niski libido i kako doživljava masturbaciju i vaš seks. Moguće je da ne dobivate cijelu priču pa je znatiželja umjesto osude način na koji biste mogli saznati ono što vas tišti”, kaže Wright.

Također, savjetuje čitateljici da otvoreno govori o svojim željama i zašto joj je važna intimnost s partnerom.

“Tijekom razgovora podsjetite ga da ga volite i želite bolje shvatiti njegova stajališta kako biste bili na istoj stranici stranici o svom seksualnom životu. Umjesto da se naljutite, ovim pristupom dopuštate partneru da se otvori i s vama podijeli što se stvarno događa”, uvjerena je terapeutkinja.

Iako vjerojatno probleme neće riješiti jednim razgovorom, poticanje iskrenog dijaloga o vezi izgradit će temelj za bolji seksualni život i veću povezanost u budućnosti.