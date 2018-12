‘Oni su bili malo stariji od mene, ali seks je bio odličan i željela sam to ponoviti’

Djevojka se požalila Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders da se seksala s dvojicom stranaca, ali i sa svojim dečkom, koji o njima nije imao pojma. Sada je trudna i na sto muka jer ne zna tko je od njih trojice otac njezina djeteta, ali ni to želi li uopće nastaviti trudnoću.

Draga Deidre, prošli mjesec sam se poseksala s dvojicom tipova koje uopće ne poznajem. Sad sam trudna i najradije bih da to nikad nisam učinila. Trebala sam biti vjerna. Imam 23, a moj dečko 24 godine. On je divan i drag i zaslužuje mnogo bolju od mene. Ideju mi je dala prijateljica koja mi je pokazala aplikaciju na kojoj se upoznaju ljudi za seks utroje. Dugo sam maštala o trojcu i, čim mi se ukazala prilika, škicnula sam na aplikaciju.

Dvaput su se našli za trojac

Te noći sklupčala sam se u krevetu sa svojim dečkom i kroz šalu mu rekla da bismo trebali razmisliti o seksu utroje s nekim. On mi je odgovorio da mu je mučno od same pomisli na to. Naravno da sam znala kako onda neću njega uključiti u to. Sljedećega dana je on otputovao službeno na četiri dana. To je bila moja prilika. Čavrljala sam s dvojicom tipova na aplikaciji i dogovorili smo se naći u hotelu.

Oni su bili malo stariji od mene, ali seks je bio odličan i željela sam to ponoviti. Bilo je jednako uzbudljivo i drugi put, ali onda sam se sjetila svoga dečka i oprala me krivnja. Čvrsto sam odlučila da to više neću ponoviti, ali sada sam saznala da sam trudna. Ne znam kako se to dogodilo jer smo koristili zaštitu u trojcima. Najgore je od svega to što ne znam tko je otac – moj dečko ili jedan od one dvojice. Osjećam da me sudbina kažnjava jer sam varala. Želim sve priznati dečku, ali bojim se da mi ne bi oprostio, a ja se ne bih imala pravo ljutiti zbog toga. Trebam li uopće zadržati dijete?

Deidre odgovara:

Sada paničariš, a to ti ne pomaže da razmšljaš. Porazgovaraj o tome što se dogodilo sa svojim liječnikom. Moći ćeš saznati kada si ostala trudna, što bi ti moglo pomoći u određivanju tko je otac tvojega djeteta. Ali čak i da se ispostavi da je tvoj dečko otac, nisam sigurna da si ti spremna na takvu vrstu odgovornosti. Čini mi se da tragaš za opasnostima i avanturama u životu. Pred tobom su ozbiljne odluke i nemoj odugovlačiti.