ŽENA GA JE OSTAVILA, ON NAŠAO DRUGU – KOJU VARA S TREĆOM: Ali to nije sve, pazite nastavak – ‘E, tada su krenuli pravi problemi…’

Sredovječni muškarac, kojega je supruga prevarila i ostavila zbog njegova najboljeg prijatelja prije 10 godina, sada se našao u istom scenariju, ali sa zamijenjenim ulogama. Mislio je kako se nakon toga nikad neće oporaviti, ali ubrzo je u život ovoga 46-godišnjaka ušla pet godina mlađa žena, s kojom je bio sretan neko vrijeme.

No, tijekom jednoga ljetovanja u Španjolskoj, zbližili su se s još jednim parom – muškarcem u 60-ima i njegovom 20 godina mlađom suprugom. Taj čovjek kasnije je imao teži moždani udar, a žena se nastavila brinuti o njemu.

“Ona i ja počeli smo ići na kave i razgovarati, a ja sam shvatio da se zaljubljujem u nju. Započeli smo aferu, koja traje već godinama”, otkrio je ovaj muškarac za The Sun. No, njegova djevojka saznala je da ju je prevario i tada su krenuli još veći problemi.

I love my partner but I'm having incredible sex with a woman we're friends with https://t.co/O5wsuZvAjQ

— Dear Deidre (@DearDeidre) September 8, 2020