ZBOG PORNIĆA OTKAZALA VJENČANJE: Velika vjernica dečku nije oprostila ‘bolesne i uvrnute’ snimke, ljudi je oštro osudili

Claire Dalton (21) iz SAD-a okončala je četverogodišnju vezu nakon što je u zaručnikovu telefonu pronašla “bolesne i uvrnute” porniće. Da stvar bude gora, za tog se dečka trebala udati samo tjedan dana poslije. No, odbjegla nevjesta, koja za sebe kaže da je velika vjernica, nije mogla prijeći preko toga otkrića jer je željela imati “odnos prema Božjim pravilima”.

Smučilo joj se

Na svome je blogu lijepa milenijalka ispričala kako je instinktivno uzela zaručnikov mobitel da bi provjerila kada se zatvara lokalna trgovina, a onda je uočila tri riječi u njegovoj tražilici koje su joj promijenile cijelu perspektivu.

“Izašla sam iz tog prozora, a onda sam pronašla nekoliko drugih u kojima su bile otvorene bolesne i uvrnute ideje za to kako bi žene trebale izgledati. Osjetila sam mučninu u želucu”, napisala je Claire na svom blogu.

Završilo na Fejsu

Kada je sad već bivšeg zaručnika suočila sa svime, on je nespretno okrivio svoga brata tvrdeći kako je on imao “problem” pa mu je trebao njegov mobitel. Satima su razgovarali prije no što joj je zaručnik konačno priznao da gleda porniće, što je Claire odmah protumačila kao ovisnost o pornografiji.

“Čvrsto sam odlučila otkazati vjenčanje jer je muškarac koji je sjedio preda mnom odjednom za mene postao stranac”, kazala je djevojkačiju je ispovijest objavila i Facebook stranica Love What Matters, koju prati gotovo osam milijuna korisnika.

Oprečni komentari

Premda je Claire sebe okarakterizirala kao žrtvu, mnogi su joj u komentarima poručili da je pretjerala. “On je gledao porniće, ona otkazala vjenčanje. Jedno od njih gadno pretjeruje. Hint: ne on!”, “Zašto gledanje pornića jednom, dvaput ili čak triput tjedno odmah znači da ste ovisni. Popio sam čašu vina danas uz večeru, ali to ne znači da sam alkoholičar”, osudili su neki nesuđenu mladenku.

No, nisu svi tako reagirali, već je bilo i onih koji su njezin potez pohvalili i pružili joj podršku. “Budimo realni, ako se ona s time ne slaže, onda je donijela ispravnu odluku i tuđe mišljenje nije važno”, zaključili su ljudi iz protivničkog klana.