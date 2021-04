ZAVIRILA DEČKU U MOBITEL PA SE SLOMILA: Ovakve gadarije nijedna žena ne zaslužuje pročitati; ‘Napucaj ga, sad znaš na čemu si’

Djevojka je zbog nedostatka intime odlučila dečku zaviriti u mobitel. Tamo ju je dočekalo neugodno iznenađenje

Jadna djevojka (29) obratila se pismom psihoterapeutkinji i kolumnistici The Suna, Deidre Sanders. Tvrdila je kako su ona i njezin dečko bili dobar par te da su u prvoj godini veze imali odličan seks. Sve je krenulo nizbrdo kada su počeli zajedno živjeti. Odjednom, strasti je nestalo. No, djevojka je i tada imala strpljenja za partnera jer je on u tom periodu ostao bez posla i utonuo u depresiju.

“Znao mi je ugoditi i s njim sam se dugo osjećala kao najsretnija djevojka na svijetu”, ispričala je djevojka, no uskoro su prestali imati odnose. Svaki put kada bi ga ona pokušala inicirati, dečko ju je odbio.

Uzela stvar u svoje ruke

Kako se stvari nisu mijenjale, a on je postao sve depresivniji, odlučila je uzeti stvar u svoje ruke. Odlučila je napraviti ono što se ne radi – uzela mu je mobitel i krenula kopati po njemu. Ostala je u šoku kad je pročitala što je napisao o njoj.

“Bilo je kao da čitam zapis iz dnevnika, a napisao je da mu se više ne sviđam, odnosno da me voli ali više nije u mene zaljubljen”, ispričala je. No, to nije sve. Njen dečko nju više nije imao u planu za budućnost. Napisala je da je pročitala da on mrzi njene tetovaže, boju kose pa čak i modni ukus. Više ga ni seks s njom nije zanimao.

U svojim bilješkama pisao je i o tome da ne može još prekinuti s djevojkom jer je ona dobra osoba. Olakšala bi mu kada bi ga prevarila.

“Znam da nisam smjela gledati njegov mobitel, ali slomilo me ono što sam pročitala”, napisala je djevojka. Kolumnistica joj je poručila kako sada bar zna na čemu je. Ova situacija joj može pomoći da ‘otvori oči’.

“Ako je seks prestao kad ste počeli skupa živjeti, možda se on naprosto ne zna vezati” rekla joj je Deidre i nadodala: “Oslobodite se te veze i nađite nekog tko će vas cijeniti i voljeti”, savjetovala joj je terapeutkinja.