ZATEKAO ŽENU KAKO MASTURBIRA I NAPALIO SE, ALI ONA NE DA: ‘Kad ja tražim seks, onda kaže da je umorna…’

‘Pokrivač šuška i krevet se lagano počinje ljuljati’

48-godišnji muškarac počeo je sumnjati da svojoj supruzi nije dovoljan u krevetu jer ju je već nekoliko puta čuo kako se samozadovoljava dok misli da on spava. Nije da se on ljuti zbog toga, već naprotiv, želi da i njega uključi u seksi igrice, no ona uporno poriče da išta radi. Čovjek je svoj problem uputio stručnjakinji za odnose Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, sumnjam da svojoj supruzi nisam dovoljno dobar i da užitak pronalazi sama sa sobom. To se događa u krevetu pored mene kad misli da ja spavam. Pokrivač šuška i krevet se lagano počinje ljuljati. Meni je 48, a njoj 42 godine. Rekao sam joj da sam je čuo te da znam što radi, ali ona oštro poriče. Stvar je u tome što mene to napaljuje. Sviđa mi se što istražuje svoje tijelo, premda bih volio da i mene uključi. To je počelo nedavno, ali povrijeđen sam iz razloga što se događa najčešće nakon što ja iniciram seks, a ona mi kaže: ‘Ne danas, preumorna sam.’

Deidre odgovara:

Meni to zvuči kao da vaš seksualni život treba remont. Jeste li se udaljili tijekom godina?Jesi li siguran da ona uživa kad se seksate?Nemoj je optuživati, već samo pitaj želi li ona možda neke promjene u vašem odnosu, i unutar i izvan kreveta.