‘ZATEKAO SAM KOLEGICU I ŠEFA U KLINČU. TREBAM LI IH PRIJAVITI?’ Radnik očajan, seks afera počela je ‘trovati’ cijelu firmu

Mladi zaposlenik omanjega građevinskog poduzeća podijelio je svoj šokantan doživljaj nedavno na poslu. On je, naime, nehotice uhvatio svoju kolegicu i šefa u vrlo nezgodnoj situaciji. Iz svega opisanog čini se da njih dvoje imaju ljubavnu aferu. Dečko (27) nije siguran što bi trebao učiniti nakon toga otkrića te se za savjet obratio iskusnoj stručnjakinji Deidre Sanders.

“Ušao sam u ured i vidio da su moja kolegica i naš šef crveni u licu i uspuhani. Nije mi trebalo dugo da shvatim što se događa te da su se upravo poseksali na njegovu stolu. Sada sam u problemu jer znam da imaju tajnu vezu”, napisao je neimenovani muškarac u svojemu pismu za The Sun.

Dodao je kako se uvijek dobro slagao sa svim kolegama. No, onda je njegov šef otišao u mirovinu, a tvrtku je preuzeo njegov sin, kojega je nazvao 50-godišnjim ljigavcem. Kaže kako je svašta očekivao od njega, ali nikad nije mislio da će započeti aferu sa svojim radnicama.

