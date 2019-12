ZAŠTO SAM OSTAVILA ‘SAVRŠEN ŽIVOT’: ‘Imala sam divnog muža, djecu i kuću, ali sam iznutra umirala…’

Mnogi parovi ostaju u braku zbog djece. Blogerica Carly Israel je za Huffington Post opisala zbog čega se ipak odlučila za razvod i što je iz toga naučila.

‘Uhvatila sam sebe kako na Googleu tražim odgovor na pitanje trebam li ostati u braku zbog djece. Molila sam Boga da mi kaže što da radim. Plakala sam svaki dan dok sam hodala oko svoje savršene kuće. Šest godina bračnog savjetovališta, tri prekrasna dečka, nije bilo preljuba, nije bilo kockanja, a ja sam iz dana u dan u sebi umirala.

Nisam imala pojma koliko možeš biti usamljen u braku, ležimo jedno kraj drugoga na krevetu, ne dodirujemo se, svatko sa svojim mobitelom, kao brodovi koji se mimoilaze. Bio je dobar čovjek i dobar otac. Ali kako sam žudjela za povezanošću i osjećajem da me netko želi. Tiho stiskanje vilice i molećivi pogledi se ignoriraju. Imamo dvoje male djece i razvod bi ih dotukao. Razvod bi dotukao i njega. Zato odlučujem ostati, opet i opet odlučujem ostati. I svakog dana dio mene umire.

Sjedeći sa svoje dvije najbolje prijateljice, one su me pogledale i rekle: “U tebi je nestalo svjetla.” I to je sve što mi je potrebno. Pokušavala sam ostati zbog djece, zbog njega i u tom procesu sam izgubila sebe. Protivno savjetima obitelji i prijatelja, ostavila sam savršen život i izabrala sebe.

Nema više tajni, nema više papirića s porukama, nema više toliko savršenih postova na Facebooku… Pravni postupak razvoda bio je brutalan, a zajednički život dok smo pokušavali prodati naš dom iz snova testirao je svaki djelić moga bića, ali to je bio jedini način da izađem iz svega.

Moji dečki su uspješni iako njihov život nje ispao onako kako smo planirali, ali oni opet imaju majku koja sjaji iznutra.

10 pozitivnih stvari nakon razvoda:

1. Doista temeljito upoznate svog bivšeg

2. Približite se Bogu

3. Ostat će vam samo pravi prijatelji

4. Osjećaj krivnje zbog donesene odluke potpuno će nestati

5. Bit ćete u najboljoj formi u životu ili od silnog hodanja ili od vježbanja

6. Nema više svađa oko toga kako ste napunili perilicu posuđa

7. Otkrit ćete koliko ste zapravo izdržljivi

8. Više ćete pisati, više ćete čitati, više ćete plakati i bolje upoznati sebe

9. Znat ćete točno na što obratiti pozornost u sljedećoj vezi

10. Nakon što prođu brige zbog novca, određivanje skrbništva, određivanje rasporeda viđanja djece, plaćanje troškova odvjetnika, svađe s prijateljima i ružne riječi, jedino što će vam ostati ste istinska vi.’