ZAŠTO MUŠKARCI ŠALJU ŽENAMA SLIKE PENISA? Evo nekoliko teorija koje objašnjavaju rašireni fenomen

88% ispitanika jedne studije priznalo je da se upustilo u seksting koji je postao uobičajena pojava

Seksting je toliko uobičajena pojava da je 88% ispitanika, muškaraca i žena, u studiji iz 2015. reklo da su to već radili, piše CNN. Riječ je o toliko uobičajenoj pojavi da se istraživački psiholog Peggy Drexler pita postoji li uopće ikakva stigma povezana s tim.

Ako se seksting prakticira u suglasnosti obje strane, kao i druga seksualna ponašanja, nije nužno riječ o štetnom ponašanju. No, muškarci često slati eksplicitne fotografije svojih genitalija ženama bez da one to žele.

Postoji nekoliko teorija zašto je tome tako.

Muškarci često pogrešno procijene interes žene

Muškarci jednostavno često nisu dobri u mjerenju razine zainteresiranosti žena za njih, tvrdi Alexandra Katehakis, osnivačica i klinička ravnateljica Centra za zdrav seks u Los Angelesu. “Da, loši su u tome”, rekla je CNN-u. “I (slike) nisu dobrodošle.”

Osim toga, kaže Katehakis, većina žena uopće nije zainteresirana za slike penisa.”Više ih napaljuju slike očiju muškarca ili njegove stražnjice”, rekla je.

Joe Kort, terapeut za odnose i seks u Royal Oaku, u Michiganu, tvrdi slično. “Većina muškaraca doista je mislila da će žene biti otvorene i željeti vidjeti sliku penisa te da će ih seksualno uzbuditi. Naravno, za većinu žena to se ne događa.”

Privlače ih njihovi privatni dijelovi

Njujorška psihoterapeutkinja Jeannette Stern izjavila je da je to pogrešno shvaćanje također potaknuto privrženošću muškaraca svojim privatnim dijelovima.

“Mislim da muškarci, općenito više od žena, osjećaju povezanost sa svojim genitalijama i žele da osoba koja ih seksualno zanima dijeli taj interes”, rekla je Stern. “Mislim da muškarci to doživljavaju kao ugodnije za primatelja nego što to obično jest.”

Neki se na taj način uzbuđuju

Neki muškarci se uzbuđuju dijeljenjem fotografija svojih privatnih dijelova s potpunim strancima, rekla je Katehakis. Često to rade putem onoga što se zove “cyberflashing”.

Neki će muškarci za to koristiti AirDrop na iPhoneu koji omogućuje korisnicima da primaju fotografije od osoba u blizini ako je aplikacija uključena i postavljena na primanje slika.

Neki su zakonodavci u New Yorku predložili su zakone kojima bi “cyberflashing” bio zločin.

“To se ne razlikuje previše od starog egzibicionizma”, rekla je Katehakis. “Pomislimo na jezivog tipa u kaputu. Ovo je moderna verzija toga.”

U nekim slučajevima riječ je o neprijateljstvu

Katehakis smatra da je u nekim slučajevima u pitanju djelo iz bijesa protiv žena, filtriran kroz kibernetičku sferu.

“Za muškarca, radi se uglavnom o moći i kontroli. Čin seksualiziranog neprijateljstva”, rekla je. “Muškarci izražavaju svoj bijes protiv žena u erotskom obliku.”

Šokirane reakcije žena koje dobiju takve slike tvore veliki dio uzbuđenja za muškarce koji ih šalju, kaže Kort, seks terapeut.

Moguće da se radi o dominantnosti

Detroitski seksualni terapeut Russell Stambaugh objasnio je da je slanje slika privatnih dijelova kombinacija traženja prihvaćanja i intimnosti, hvalisanja i želje za dominacijom.

“Budući da su samohvala i želja za dominacijom manje konvencionalni izrazi ženskih rodnih uloga, nije iznenađujuće da muškarci to čine puno češće”, rekao je Stambaugh. “Budući da je to često nepoželjeno traženje dominacije, muške slike genitalija se mnogo češće smatraju kao agresivne.”

Stvar impulzivnosti

Mnogim muškarcima nedostaje kontrola nagona, rekla je Stern.

“Impulzivnost igra veliku ulogu u ovome, kao i u uporabi droga i/ili alkohola. Netko tko je impulzivniji ima veću vjerojatnost da stvarno pošalje fotografiju, osobito pod utjecajem, dok manje impulzivna osoba možda to želi, ali onda bolje promisli o tome, osim ako možda nije pod utjecajem”, rekla je CNN-u.

“Takvo ponašanje koje ima za cilj uzbuđenje s partnerom doima se sigurno, ali kibernetičke komunikacije zapravo nikad nisu sigurne i čini se da je to lekcija koju vrijedi ponavljati.”

Evolucijska osnova

Jesu li neki muškarci jednostavno prirodno skloniji za takve stvari? Stambaugh je gotovo siguran u to, rekavši da postoji evolucijska osnova za takav tip ponašanja. On to naziva “seksualnom signalizacijom” koja je dizajnirana kako bi stimulirala uvjete u kojima se može dogoditi reproduktivno seksualno ponašanje.

Seksualni odgojitelj i istraživač Justin J. Lehmiller slaže se s tim te je na blogu govorio o tome kako funkcionira nešto što naziva teorijom upravljanja pogreškama. “Evolucijska teorija koja sugerira da su muškarci i žene razvili specifične kognitivne pristranosti koje će vjerojatno pomoći u uspješnoj reprodukciji”, piše Lehmiller.

“Precjenjivanje zanimanja nepoznate žene za seks – bilo da je riječ o Tinderu ili u stvarnom svijetu – može se promatrati kao adaptivno iz perspektive te teorije, tako da smanjuje vjerojatnost da će muškarci propustiti bilo kakve potencijalne reproduktivne prilike.”

Međutim, Lehmiller dodaje da to muškarci ne bi smjeli koristiti kao izgovor za loše ponašanje. “Čak i ako ovo ponašanje smatramo adaptivnim u evolucijskom smislu, to ne znači da je u redu ili opravdano da muškarci šalju fotografije ženama koje one ne žele vidjeti”, napisao je.

Naposlijetku, tvrdi Katehakis, evoluirali smo. “Vjerojatno ima neke biološke osnove”, rekla je, “ali razvili smo ove velike mozgove da bismo sve to negirali.”