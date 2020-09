‘ZAR U 21. STOLJEĆU NETKO TO TRAŽI?’ Mladenku šokirao ‘seksistički’ zahtjev zaručnikove obitelji; otkazala je vjenčanje

Dok se mladenka spremala za vjenčanje, obitelj njezina odabranika pozvala je samo njezina oca na sastanak

Ova mladenka donijela je tešku odluku i otkazala svoje vjenčanje nakon što je njezin otac otkrio “seksistički” zahtjev koji je obitelj njezina partnera postavila iza njezinih leđa. Otac je ispričao kako se njegova kći nedavno zaručila i da mu je oduvijek bio drag njezin zaručnik, kojega je donedavno smatrao ljubaznim i skromnim.

Međutim, kada je u nekoliko navrata bio s obitelji kćerina dečka na večeri, oni su svaki put imali jako čudne primjedbe. “Ne znam zašto ona radi, nije li to mužev posao? Majčin je posao brinuti se o djeci”, znali su govoriti zaručnikovi roditelji.

A onda su zatražili – miraz

Dok se mladenka spremala za vjenčanje, obitelj njezina odabranika pozvala je samo njezina oca na sastanak. Ondje su od njega zatražili miraz i rekli da djevojka više neće raditi nakon što se uda. Otac je bio šokiran činjenicom da netko u 2020. godini traži miraz, a znao je i da njegova kći želi nastaviti raditi i ostvarivati svoje snove.

Zaručnikova obitelj napomenula je mladenkinu ocu da ne spominje ništa svojoj kćeri, ali on je to ipak učinio, prenosi Mirror.

“Počela je plakati govoreći kako nije znala da je njezin dečko seksist. Pitala me što da učini, a ja sam joj rekao da nije prisiljena i da može odustati od braka ako to želi. Otkazala je vjenčanje, a sada me napadaju njezin bivši zaručnik i njegova obitelj. Meni to nije važno, samo mi je važna sreća moje kćeri”, rekao je otac.

Internet na strani djevojke

Na Redditu je upitao ljude je li pogriješio što joj je rekao istinu.

“Spasio si svoju kćer od paklenoga života. Žao mi je što je to morala proći”, “Siguran sam da joj je bio šok kada je saznala da joj je bivši i čitava njegova obitelj ženomrzilačka. Nadam se da je ona dobro”, “Niste rekli svojoj kćeri da otkaže vjenčanje. Rekli ste joj da ćete, ako otkaže vjenčanje, biti uz nju. Tu je velika razlika”, samo su neki od komentara.