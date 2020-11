‘ZAR SU SVI ZBILJA TAKVI?’ Očajna supruga pokazala sramotnu naviku muža u kupaonici i digla žene na noge

Sudeći prema gomili komentara ispod objave, čini se da mnoge žene muku muče s nedokazanim partnerima

Žena je podijelila jednostavnu fotografiju načina na koji njezin suprug vješa svoj mokri ručnik nakon tuširanja, a mnoštvo drugih se javilo da kažu kako njihovi muževi, dečki i sinovi koriste istu “tehniku”.

Frustrirana supruga iz Australije objavila je na Facebooku fotografiju na kojoj se vidi stalak za ručnike u kupaonici; njezin ručnik uredno je složen preko jednoga kraja, dok je suprugov samo nabačen na drugu stranu.

Zar su doista svi takvi?

“Je li vam ovo poznato?”, pitala je žena ostale korisnike, a u nastavku je napisala: “Muževa tehnika vješanja mokroga ručnika.” Fotografija je brzo postala hit te su je neki označili kao “najprikladniju objavu na društvenim mrežama 2020. godine”.

Drugi su podijelili vlastitu iritaciju zbog iritantne navike partnera u kupaonici, rekavši da njihovi muževi, dečki, pa čak i sinovi koriste istu metodu kada je sušenje ručnika u pitanju. Jedna osoba komentirala je: “Moj mužić to radi sa svakim ručnikom u kući. Ručnici, kuhinjske krpe… To me izluđuje.”

“Moj suprug također ovako vješa”, “Zar su zbilja svi takvi?”, pitaju se nezadovoljne žene na Facebooku. No, mnogo je ljudi reklo da bi ova žena trebala biti sretna što je ručnik uopće stigao do police za sušenje, tvrdeći da njihovi partneri još nisu svladali tu vještinu, prenosi Daily Mail.

Kako ih naučiti lekciju

“Moj misli da se polaganje mokroga ručnika na krevet računa kao vješanje ili sušenje. Nema veze što moči pokrivač i krevet, a ja vječno popravljam iza njega”, komentirala je još jedna supruga. Druga je dodala: “Barem ga je objesio… Čim je gotovo s ručnikom, moj muž ga baca na pod, gdje mu je, prema njemu, i mjesto.”

Jedna je žena podijelila svoju ideju o tome kako muževe naučiti lekciju, i to tako da se uopće ne popravlja ručnik nakon što ga oni odlože, pa kada sljedeći put pitaju zašto je još vlažan ili smrdi, otkriti im surovu životnu stvarnost potrebe za urednim odlaganjem.