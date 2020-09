Ova 52-godišnjakinja u braku je gotovo 25 godina. Mislila je da ona i suprug imaju dobar brak, ali sve se srušilo kada je jednoga dana pronašla njegove stare dnevnike i otkrila strašnu istinu.

“Bila sam u šoku, pala sam na pod dok sam čitala dnevnike. Varao me puno puta, a svaki put je detaljno opisivao što je radio s ljubavnicom, gdje ju je upoznao… Cijeli svijet mi se srušio. Odlučila sam provjeriti njegov mobitel i pronašla sam poruke koje je razmijenio s nekom ženom prije nekoliko dana”, požalila se nesretna žena britanskom Sunu.

Kaže kako ne zna odakle joj hrabrost, ali nazvala je tu ženu. “Rekla sam joj tko sam, a ona uopće nije negirala da se viđaju. Rekla mi je da imaju aferu više od godinu dana i nije je bilo briga što sam uzrujana. Njemu sam sve rekla, oboje smo plakali”, dodala je.

I came across my husband's old diaries and discovered he's had several affairs https://t.co/6dgFhMKUbK

— Dear Deidre (@DearDeidre) September 14, 2020