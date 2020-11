ZAR JE OVO ZASLUŽILA NAKON 30 GODINA BRAKA? ‘Želim razvod jer sam našao mlađu, ali evo zašto se to bojim reći ženi’

Kako nakon 30 godina braka priznati ženi da imaš mlađu ljubavnicu, s kojom želiš provesti ostatak života? Pred ovim pitanjem našao se 52-godišnji muškarac, kojega od velike prekretnice dijeli samo strah od toga da će njegova 48-godišnja supruga doživjeti emotivni slom.

“Imamo sina i kćer koji su već odrasli ljudi i ne žive s nama. Ovo razdoblje života htio bih provesti na putovanjima, izletima i radeći nešto u čemu zaista uživam. Moja je supruga potpuna suprotnost i samo želi biti kod kuće. Voli me više od same sebe i kaže da je sretna sa mnom, ali meni to nije dovoljno”, započeo je svoju priču anonimni muškarac za The Sun.

