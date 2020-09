ZAMKE OTVORENOG BRAKA: Ovi parovi su probali i – opekli se; ‘Htio me vidjeti s drugom ženom. Sada sam lezbijka…’

Viđanje s drugim ljudima u nekim brakovima funkcionira sasvim normalno, ali ova su priznanja dokaz da to ipak nije za svakoga

Na aplikaciji Whisper, gdje svatko može reći što mu je na duši potpuno anonimno, ovih se dana otvorila nova tema. Parovi koji prakticiraju otvoreni brak progovorili su o razlozima zbog kojih se viđaju s drugim ljudima. Kako se pokazalo, otvoreni brak ponekad ne funkcionira onako kako su se oni nadali, a priznanja nekih parova definitivno nisu ono što biste očekivali.

Vole kad je druga strana ljubomorna

“Iskreno, nijedno od nas dvoje nije si moglo priuštiti alimentaciju pa smo izabrali otvoreni brak. Postalo je puno lakše kada smo počeli s tim. Nije to za svakoga, ali kod nas funkcionira.”

“Izabrali smo otvoreni brak jer nas oboje pali kad je druga strana ljubomorna. Žao nam je, ali nam nije žao.”

“Udala sam se za osobu s kojom sam izgubila nevinost. Zbog toga imamo otvoreni brak. Tako sam udana za muškarca kojega volim, a mogu eksperimentirati i vidjeti što sam propustila dok sam bila mlađa.”

“Moja je žena biseksualka i nedostaje joj viđanje sa ženama. Pristao sam na otvoreni brak. Teško je jer ona ide na puno spojeva, a ja ne. No, što god nju čini sretnom…”

“Moj suprug oduvijek je želio otvoreni brak, a nakon godina istraživanja, odlučili smo probati jer nam se činilo zabavnim imati opciju da spavamo s drugima.”

U hetero braku shvatila da je lezbijka

“Muž me prevario. Pričali smo o svemu i sad smo u otvorenom braku. Skupa smo šest godina, od tada nam je puno bolje.”

“Imali smo seks utroje da začinimo naš odnos. Uživali smo i odlučili smo isprobati otvoreni brak. Zasad je jako zabavno.”

“Izgubila sam interes za seks s mužem nakon 11 godina braka. Odlučili smo se na otvoreni brak, a sada kad ga druge žene žele, želim ga i ja.”

“Više ljudi na palubi ne spašava brod koji tone. Muž i ja smo probali otvoreni brak da začinimo stvari i spasimo brak. Nismo uspjeli.”

“Poticao me da počnem eksperimentirati sa ženama, iako sam bila hetero. Mislio je da će to dovesti do trojca. Godinu i pol kasnije shvatila sam da sam lezbijka.”

“Sve je počelo nakon što me prevario, onda sam i ja prevarila njega. Odlučili smo biti otvoreni. Ne bih to napravila da me nije varao, no ako se on zabavlja, i ja ću se zabavljati.”