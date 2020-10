ZALJUBLJEN U DUPLO STARIJU ŠEFICU: ‘Kliknuli smo već na razgovoru za posao i ubrzo završili u krevetu. E, a onda sam saznao…’

Nakon ‘čarobna’ seksa u hotelskoj sobi, za ovog je mladića uslijedio hladan tuš

Neiskusni 25-godišnjak tvrdi kako je do ušiju zaljubljen u svoju dvostruko stariju šeficu nakon što mu je ona pružila čaroban seks, o kakvome je prije nje mogao samo sanjati. No, kako to obično biva, ta je 49-godišnjakinja udana i zapravo s ovim dečkom vara svojega supruga.

“Pao sam na njezine čari od prvoga trenutka kada sam je vidio. Intervjuirala me za posao i naravno da sam znao kako je mnogo starija od mene, ali to je možda bio samo dodatan djelić njezina šarma”, započeo je mladić svoju ispovijest za The Sun.

Nisu gubili vrijeme

“Radio sam ondje nekoliko tjedana kada sam primijetio da mi se šefica stalno osmjehuje. Odlučio sam riskirati i pozvao je na piće poslije posla. Bio sam prilično siguran što će mi odgovoriti i na kraju se ispostavilo da sam imao pravo”, nastavio je ovaj 25-godišnjak.

Samo dva dana nakon prvoga sastanka, rezervirali su sobu u hotelu. Naravno, tada je između njih pao prvi seks.

PRELJUBNICA U NEMILOSTI: Spavala s kolegom, ali njegove su je riječi zatim bacile u očaj; ‘Što bi ti htjela?! Barem je bio iskren…’

I'm having amazing sex with my boss but she's married and twice my age https://t.co/Gcw42QMXSM — Dear Deidre (@DearDeidre) October 1, 2020

Obostrani osjećaji

“Viđamo se sada već osam mjeseci, čak smo bili zajedno i tijekom karantene, a ona mi često govori da misli na mene. Ipak, boji se da ja nju ne volim i da će ostati povrijeđena, što je potpuno pogrešno. Stalno je uvjeravam u suprotno”, objasnio je.

“Znam da ona neće ostaviti muža radi mene, ali dokle god je prisutna u mom životu, sretan sam. Bojim se dana kada ćemo morati sve ovo prekinuti jer ću ja onda sigurno morati tražiti novi posao”, zaključio je mladić u svojemu pismu.

On je sebičan?

Seksualna i psihoterapeutkinja Deidre Sanders pretpostavila je da njezinu čitatelju takav odnos savršeno odgovara jer ipak nema neke prevelike obveze prema svojoj udanoj šefici.

“Odabrao si ženu koja je puno starija od tebe i koja već ima posložen život, a time zapravo štitiš sebe jer se tako ne moraš dati u potpunosti. Normalno je da je ona zbunjena i da ne zna kamo ovo sve vodi. Razmisli dobro o budućnosti ovakva odnosa”, sugerira mu ona.