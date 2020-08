ZALJUBIO SE U BIVŠU ŠKOLSKU KOLEGICU – SVOG SINA: ‘Zavela me, vodili smo ljubav, a onda mi je priredila šok života’

Te večeri ona mu je pružila seks kakav dugo nije iskusio, a zatim su se stvari drastično promijenile

Ovaj 46-godišnjak zaljubio se u ženu koja je 20 godina mlađa od njega, no to čak i nije problem. Ono što ga muči jest činjenica da je ta djevojka vršnjakinja njegova najmlađeg sina te da su, igrom slučaja, njih dvoje išli u isti razred.

Budući da novu djevojku ne želi izgubiti jer se odlično slažu, a, s druge strane, ne osjeća se ugodno s obzirom na okolnosti, anonimni je muškarac odlučio potražiti savjet poznate stručnjakinje i kolumnistice britanskoga tabloida The Sun.

“Razveden sam i imam trojicu sinova. Najmlađi ima 26 godina i živi sa mnom sada dok traži posao. Druga dvojica su se odselila. Poznavao sam tu ženu većinu svojega života. Sada joj je 25 godina i družila se kao dijete s mojim sinom. Tada mi nije palo na pamet da bismo se jednoga dana mogli spojiti”, započeo je svoje pismo za rubriku Dear Deidre.

TRUDNU SUPRUGU IZBACIO SAM IZ KUĆE: Zbog totalno čudnog detalja cijeli internet stao u njegovu obranu; ‘Traži razvod!’

I had mindblowing sex with son's old classmate & now I want us to have a future https://t.co/d7ffM9lAyd — Dear Deidre (@DearDeidre) August 23, 2020

Nakon seksa ‘hladan tuš’

“Ali onda sam je prošli tjedan vidio u gradu pa sam joj mahnuo i prišao. Čavrljali smo i učinilo mi se da ona flerta sa mnom. Prošlo je dosta dugo otkad mi se to zadnji put dogodilo, ali nikad s nekim toliko mladim. Ona je prekrasna žena i činilo se da smo kliknuli”, ispričao je.

Zatim je, nadalje objašnjava, pozvao tu djevojku u svoju kuću na piće, dok mu sina nije bilo doma. Te večeri stvari su se promijenile. Ona mu je pružila oralni seks, a kaže kako on nije pokušavao ništa dalje.

No, onda su se jedne večeri dopisivali i on ju je ponovno pozvao k sebi. Tada je pao i prvi pravi seks. Njemu je to bio prvi odnos nakon mnogo vremena i bio je oduševljen. Cura mu je priznala kako joj se on sviđa, ali da nije spremna za vezu jer ima malo dijete. Iako on to poštuje, i dalje se nada kako ima budućnosti za njih dvoje.

Ne zvuči optimistično

“Osjećate se kao da se zaljubljujete, ali morate priznati da ste se tek upoznali, barem kao dvije odrasle osobe, i zapravo tu ženu ne poznajete dobro. Bili ste neko vrijeme sami i razumijem da je privlačnost jaka, ali smatram da je to više požuda nego ljubav, s dozom fantazije”, odgovorila je čitatelju Deidre Sanders.

“Postoji li budućnost za vas? Bojim se da vam razlika u godinama neće pomoći. U različitim ste životnim fazama, vaša su djeca odrasla, a ona ima malenoga sina i možda će htjeti braću i sestre za svoje dijete. Jeste li spremni ponovno imati malu bebu?”, upitala ga je.

“Oboje ste odrasli i ove stvari mogu funkcionirati ako to oboje želite. Ali prema onome što je rekla, čisto sumnjam da je vaš odnos krenuo u tome smjeru. U svakom slučaju, obvezno koristite kontracepciju”, savjetovala je Deidre zaljubljenomu 46-godišnjaku.