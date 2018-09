ZAJEDNO IMAJU 208 GODINA, U BRAKU SU 80 I SVIJETU SU OTKRILI SVOJU TAJNU: ‘Naša veza je potrajala zahvaljujući mom strpljenju’

Pravu ceremoniju vjenčanja nikada nisu imali jer se zemlja spremala za rat, a sad su, evo, proslavili 80. godišnjicu

Japan je poznat po velikom broju stogodišnjaka, a odnedavno je u toj zemlji postavljen još jedan rekord, ovaj put supružnika koji zajedno imaju 208 godina života i proslavljaju 80 godina braka. Stogodišnja Miyako tvrdi da je za to zaslužna ona, odnosno njezino – strpljenje.

Masao Matsumoto (108) i njegova supruga Miyako (100) su i službeno, po podacima Guinnessove knjige rekorda, najstariji supružnici na svijetu. Vjenčali su se u listopadu 1937. godine.

Nikada nisu imali svadbu

“Jako mi je drago. Taj brak je zapravo potrajao zahvaljujući mojem strpljenju”, kaže uz smijeh Miyako, pozirajući u domu umirovljenika sa suprugom i ostalim članovima brojne obitelji ispred uokvirenog certifikata o broju godina braka.

Bračni par Matsumoto nije nikada uspio realizirati ceremoniju vjenčanja s obzirom na to da se Japan u to doba spremao za rat, a Masao je poslan u vojsku, no to ih nije spriječilo da zasnuju veliku obitelj. Imaju dvadesetpetero unučadi, a posljednji unuk rođen je u kolovozu.

Žive zauvijek

“Ušli su u zadnje poglavlje svojih života. Počašćeni su što su dobili ovu potvrdu. Želim im da nastave spokojno živjeti”, rekla je njihova kći Hiromi.

Japanci su poznati po najduljem životnom vijeku u svijetu. Japansko ministarstvo zdravstva objavilo je podatak po kojemu su po duljini životnog vijeka stanovnici te zemlje na drugome mjestu s prosječno navršene 82 godine života, odmah nakon stanovnika Hong Konga.