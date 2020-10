ZABRANJENI SEKS NJEGA JE UVALIO U GADNE PROBLEME: ‘Moja bivša se zaručila, a onda mi plačući rekla da je – trudna’

Ovaj 29-godišnjak na teži je način naučio kako nije najpametnija ideja nalaziti se sa zaručenom bivšom, ma koji povod sastanka bio. On se bivšoj djevojci javio kako bi joj čestitao na zarukama. Našli su se na kavi, koja ih je odvela u – krevet. Ona sada želi da se njih dvoje nastave družiti u tajnosti i nakon što se uda.

“Prekinula je našu dvogodišnju vezu prije šest mjeseci, ali željela je ostati u kontaktu jer smo bili dobri prijatelji prije nego što smo započeli vezu. Pristao sam, ali karantena je onemogućila da vidim nju i naš krug prijatelja. Iznenada sam dobio poruku u kojoj je objavila svoje zaruke”, napisao je muškarac u pismu za The Sun.

Odlučio se vidjeti s njome kako bi joj čestitao pa ju je pozvao u svoj stan. Bila je vrlo tiha i izgledala je umorno, a kada ju je pitao što nije u redu, počela je plakati. Priznala mu je da je trudna, ali i da je htjela da to dijete bude njegovo. Počeo ju je tješiti, a onda se dogodilo ono neizbježno – počeli su se ljubiti i, naposljetku, završili u krevetu.

