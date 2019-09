ZA JEDNOG SE UDAJE, S DRUGIM GUŽVA PLAHTE: Djevojka se našla u čudnoj situaciji, no je li doista bezosjećajna preljubnica?

Jedan potez njezina dečka strašno ju je pogodio i to je bio okidač koji ju je otjerao u tuđi krevet

Djevojka je na prijateljičinoj djevojačkoj zabavi u Budimpešti upoznala, kako kaže, predivnog dečka, koji, kako se ispostavilo, živi praktično u njezinu susjedstvu u Velikoj Britaniji. Od tada se ne prestaje nalaziti s njime radi seksa, ali postoji velik problem – ona već ima dečka i zbog toga je grize savjest.

“Moja se frendica udaje sljedeći mjesec i pozvala je nas deset na produljeni vikend u Budimpeštu. Bilo je superzabavno, a posljednje sam večeri upoznala toga tipa. Puno sam popila, naravno. Dugo smo čavrljali i u razgovoru shvatili da stanujemo u blizini”, ispričala je djevojka.

ŽENA IMA OZBILJAN PROBLEM: ‘Seksala sam se s dvojicom neznanaca, ali i sa svojim dečkom. Tko je otac djeteta?’

Potražila nježnost u tuđem krevetu

Budući da je dijelila sobu u hotelu, kao i on, između njih se te večeri nije dogodilo ništa više od poljupca, ali oboje su osjetili magičnu privlačnost. Razmijenili su telefonske brojeve i ponovno se čuli čim su se vratili kući.

“Znam da sam ga trebala ignorirati, ali moj dečko nije pokazivao nikakvu zainteresiranost za mene kada sam se vratila. Dok smo se seksali, bio mu je važan samo njegov užitak. Uopće mi se nije posvetio”, požalila se djevojka u pismu Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

To ju je prilično pogodilo te je sljedećega dana slagala dečku kako ide posjetiti majku. Zapravo se išla naći s muškarcem koji ju je toliko opčinio na prijateljičinoj djevojačkoj zabavi. “Seks s njime bio je božanstven, i to ne samo zato što je bio zabranjen ili s novim frajerom. Njega je doslovno zanimalo što ja želim i je li mi lijepo”, objasnila je.

SLUŠAO KAKO MU SE ŽENA TRI SATA SEKSA S DRUGIM: ‘Vrištala je od užitka, ali jedna me stvar totalno skršila’

No, želi li nešto više od seksa?

Od tada se njih dvoje redovito nalaze. “Moj dečko radi u smjenama pa se s tim novim frajerom dogovaram za trenutke kada je on na poslu. Ipak, izjeda me krivnja. S dečkom sam tri godine i čak smo razgovarali o vjenčanju. Meni je 26, a njemu 29 godina. Ovaj novi frajer ima 27. Volim svojega dečka, no želim li doista s njime provesti cijeli život?”, pita se djevojka.

Savjetnica Sanders objasnila joj je kako je teško iz njezina pisma razlučiti sastoji li se ta nova tajna veza samo od sastanaka radi seksa i kratkih noćnih razgovora ili tu ima nešto dublje. “Ako ti nikad nije spomenuo da bi volio nešto više s tobom, velika je šansa da mu odgovara upravo to što sada činite – neobavezan seks”, izravna je bila Deidre.

Dodala je da bi djevojci bilo pametnije pokušati spasiti postojeću vezu, kada je ona već došla do te faze da se počelo razgovarati o vjenčanju. “Iskreno mu reci da si razočarana kako te tretirao kada si se vratila iz Budimpešte i da se treba više potruditi u krevetu. Ako pristane poraditi na tome da bude bolji, to je dobar znak. Ako mu je svejedno, onda je najbolje da kreneš dalje”, zaključila je Sanders.