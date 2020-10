VOLIM SVOJU ŽENU, ALI JE NJEZINA SESTRA BOLJA U KREVETU: Ovaj tip već četiri godine spava s obje, nije odolio ni na svadbi…

“Moja supruga i ja zajedno smo pet godina i imamo trogodišnju kćerkicu. Ono što nitko ne zna je da ja već četiri godine spavam i s njezinom sestrom”, započeo je svoju intimnu ispovijest 29-godišnji muškarac.

“Sve je počelo jednom prilikom kada smo popili previše. Moja se supruga onesvijestila pa smo joj pomogli da legne i otvorili još jednu bocu. Volim svoju ženu, ali njezina sestra je nešto sasvim drugo – puna oblina, seksi i drska”, objasnio je u pismu za The Sun.

“Oduvijek sam joj se sviđao. Poljubili smo se i brzo završili u krevetu. Seks je bio nevjerojatan. Spolne odnose smo imali još nekoliko puta tijekom sljedećih mjesec dana i razmišljao sam da bih trebao prekinuti sa suprugom te biti s njezinom sestrom”, dodao je.

