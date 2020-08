VOLI DEČKA, ALI JE POSTALA OVISNA O NEČEM DRUGOM: ‘Ne sviđa mi se to što radim, ali ne mogu prestati’

Sa strancima na internetu počela je flertati prije pet godina kada je bila u vezi sa ženom koja ju je zlostavljala

Jedna je djevojka zatražila pomoć Sunove kolumnistice Deidre koja pomaže čitateljima s njihovim ljubavnim i seksualnim problemima.

Naime, 23-godišnjakinja tvrdi da voli svoga dečka, ali ovisna je o slanju golih fotografija nepoznatim ljudima i flertanju s njima. “Ne sviđa mi se to što radim, ali ne mogu prestati”, napisala je.

Objasnila je da voli svog dečka i njihov divlji seksualni život, no ne može prestati tražiti pažnju na internetu. “S tim sam počela prije pet godina kada sam bila u vezi sa ženom koja me zlostavljala. Jako me povrijedila i počela sam razgovarati sa strancima kako bih pobjegla od svog života”, otkrila je.

Tadašnja djevojka ju je prevarila nakon čega su prekinule svoju trogodišnju vezu, no i dalje nije mogla prestati razgovarati s nepoznatim ljudima na internetu.

“Moj dečko zna sve o mojoj čudnoj navici i znao je od početka. Razgovarali smo o tome i on to ne smatra varanjem. Njemu ne smeta to što radim, ali mene muči”, objasnila je 23-godišnjakinja.

Svjesna je da je ovisna o naletu adrenalina koji dolazi iz takvih interakcija. Već neko vrijeme briše i ponovno otvara profile koje ima na određenim stranicama, a najgore od svega joj je što svjesno povrjeđuje ljude s kojima se dopisuje jer im ne kaže da je u vezi.

“Privučem ih tako da misle da mi mogu vjerovati, ali ne kažem im da imam dečka. Onda ih blokiram i oni nemaju pojma zašto. Pokušala sam prestati, ali ne mogu. Ne znam što to znači, ali znam da mi daje osjećaj bijega”, objasnila je djevojka.

‘Nesretna iznutra’

Deidre je poručila djevojci da se zapita zašto joj je bitan bijeg od svakodnevice i da promisli zašto je toliko dugo ostala u toksičnoj vezi s bivšom djevojkom.

“Iako te dečko usrećuje, tražiš uzbuđenje na internetu. Svjesno odabireš povrijediti ljude s kojima se dopisuješ. To sugerira da nisi baš sretna iznutra, unatoč tome što si zaljubljena. Pretpostavljam da bol iz prošlosti još uvijek nije nestala i potrebna vam je stručna pomoć. Onda bi trebala više kontrolirati svoju internetsku naviku”, odgovorila je kolumnistica.