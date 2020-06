VJERUJETE LI U NJEGOVO OBJAŠNJENJE? Cura zabrinuta jer joj dečko visi na Tinderu, ali zbog ovoga svi misle da je – gay

Djevojka priznaje kako objašnjenje njezina dečka zvuči moguće, ali i ludo, stoga je zanima mišljenje drugih ljudi

Danas se velik broj upoznavanja potencijalnih partnera odvija na internetu, stoga ne čudi što je jedna djevojka potpuno poludjela otkrivši da njezin dečko ima aktivan profil na aplikaciji Tinder, namijenjenoj baš za tu svrhu.

Neimenovana 29-godišnjakinja na Redditu je podijelila svoju dilemu jer je željela čuti tuđa mišljenja. Njezinu zbunjenost oko toga što sretno zauzet muškarac ima raditi na Tinderu dijele mnogi korisnici ove društvene mreže, prenosi Mirror.

Samo gleda muške frizure?

Djevojka je napisala i kako je dečka suočila sa svojim otkrićem. No, njegov odgovor očito je nije umirio. Objasnila je kako je s dečkom u vezi godinu dana, a posljednja tri mjeseca su živjeli zajedno u karanteni. Sve do karantene on je bio kratko ošišan, odnosno obrijan, a zadnja tri mjeseca očigledno nije mogao do frizera.

“Prije nekoliko tjedana, kada je karantena popustila, razgovarali smo o tome kako će zakazati termin kod frizera. Rekao je da mu se sviđa kako mu stoji dulja kosa i da bi je samo malo podrezao”, započela je svoj podulji status.

“Nekidan sam uzela njegov mobitel kako bih odigrala jednu igricu, kada sam primijetila da ima Tinder. Otvorila sam je i otkrila da ima otvoren račun kao žena i da pregledava druge muškarce. Je li moj dečko stvarno napravio račun samo kako bi pregledao muške frizure?”, pita se zabrinuta reditovka.

Prikriveni homoseksualac?

“Nije izgledalo kao da je bilo komu slao poruke. Kada sam ga suočila s time, rekao je da je kreirao račun kako bi ‘pregledao muške frizure’. Pitala sam ga zašto nije jednostavno samo guglao frizure, ali je imao i odgovor na to. Rekao je da su to obično samo jedne te iste frizure na modelima, a on je htio vidjeti stvarne frizure normalnih 30-godišnjaka te uzeti sliku s kojom bi se mogao uputiti u frizerski salon”, zaključila je.

Djevojka priznaje kako objašnjenje njezina dečka zvuči moguće, ali i ludo, stoga je zanima mišljenje drugih ljudi – što ga je uistinu ponukalo da napravi profil na Tinderu?

Ispod njezine objave prikupilo se više od 100 komentara, a korisnici imaju podijeljena mišljenja. Iako većini zvuči smiješno takvo objašnjenje, neki vjeruju u njega. Drugi, pak, smatraju da dečko mulja te da je možda prikriveni homoseksualac.