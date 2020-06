‘VJENČAO SAM SE U VRTIĆU, A ŽENU NISAM VIDIO VEĆ 16 GODINA’: Internet ih je opet spojio, a priča se pretvorila u pravu sapunicu

Objava se proširila društvenim mrežama i vidjeli su je članovi njegove i njezine obitelji. No, stvari se ne odvijaju onako kako biste se nadali

Jack Callow je 20-godišnjak iz Buckinghamshirea u Velikoj Britaniji i student prava na Sveučilištu Nottingham Trent. No, on je sve, samo ne običan mladić svojih godina. On je oženjen, i to već punih 16 godina! Pitate se kako je to moguće? Callow se oženio još u vrtiću, ali od tada se nije vidio sa svojom suprugom.

Nedavno je on na Twitteru objavio četiri fotografije s dječjega vjenčanja i uz njih napisao: “Vjenčao sam se u vrtiću i nisam suprugu vidio već 16 godina. Pitam se imam li problem s vezanjem.” Njegov je preslatki tvit odmah postao viralan.

So I got married in nursery looool haven’t seen my wife in 16 years, no wonder I have commitment issues pic.twitter.com/EeEfTj3jnc — Black Lives Matter ✊🏾🇻🇨 (@Jxck_C) June 6, 2020

Student prava rekao je za BuzzFeed kako se samoga vjenčanja ne sjeća mnogo. “Sjećam se samo da sam je zaprosio pokraj drveta. Rena i ja bili smo vrlo bliski, a vrtić je htio napraviti nešto zabavno za nas klince prije nego što smo se oprostili i krenuli u školu”, objasnio je.

Twitter ih ponovno spojio

Callow je objavio fotografije s vjenčanja i ljudi su se oduševili. Pojasnio je da je išao proslaviti 75. rođendan svojega djeda i ondje je pronašao puno svojih fotografija, no nije imao pojma da će ga to odvesti do ponovnoga susreta sa suprugom iz vrtića Renom Jutlom.

looool guys somehow I made buzz feed news, check out this buzzfeed article about my nursery wedding 😂😂https://t.co/IXfRKizXRp — Black Lives Matter ✊🏾🇻🇨 (@Jxck_C) June 15, 2020

“Bilo je slatko i zabavno i vjerujem da nas je sve na trenutak odvojilo od ovih groznih stvari koje se zbivaju u svijetu”, kazao je. Twitter mu je pronašao Renu. Callow kaže da je bio u šoku jer nije mislio da je ikomu stalo.

“To je na neki način pokazalo i kolika je snaga interneta i stvari koje postanu viralne kao sredstvo kojim možete dobiti pozornost ljudi i širiti informacije. Bilo je jako zanimljivo”, dodao je Jack. Djevojčica s njegovih fotografija, Rena Jutla, danas ima 21 godinu i studentica je u Buckinghamshireu. Ona se, za razliku od mladoženje, puno bolje sjeća vjenčanja.

“Nije mi jasno kako je sve to postalo tako ozbiljno, ali drago mi je da jest. Fotografije su slatke. Sjećam se da su moji roditelji i stariji rođak sjedili i promatrali oltar i sjećam se da mi je vrtić napravio luk od hulahupova kako bih prošla kroz njega”, opisala je Jutla.

Started when we were younger you were mineeee https://t.co/11a7FYfwiC pic.twitter.com/BV7XYqm9Cu — Rena Jutla (@renajutla) June 6, 2020

Ljudi navijaju da se opet vjenčaju, ali…

Priznaje kako se nasmijala kada je ugledala Jackov tvit jer je tada prvi put zapravo vidjela te fotografije. Iznenadila se da je priča postala viralna te su je reakcije ljudi raznježile. Objava se proširila različitim društvenim mrežama i vidjeli su je članovi njegove i njezine obitelji.

“Moj tata bio je ponosan na mojih pet minuta slave. Nazvao je sve prijatelje i poslao im poveznicu kako bi i oni vidjeli fotke. Supruga mojega rođaka nazvala me iste večeri iznenađena što joj je link poslao bratić iz Kanade. Nisam mogla vjerovati da se toliko brzo sve proširilo”, rekla je iznenađena Rena.

Mnogi su Jacku i Reni sugerirali da se sastanu i opet vjenčaju, no Jack kaže da je samo htio objaviti uspomene. Dodao je da je u sretnoj vezi i da isprva njegova djevojka nije bila sretna što svijet želi da se vjenča s drugom, no na kraju joj je sve bilo smiješno.

“Svi moji prijatelji i rođaci smatraju da su fotografije slatke te im je zanimljivo kako su postale viralne. Mama ih je vidjela na Instagramu prije nego što sam joj stigao javiti pa me nazvala i pitala što se zbiva”, zaključio je Callow.