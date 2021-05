VJENČANA KUMA IZ PAKLA: Mladenki je rekla da joj ipak neće doći na vjenčanje, a razlog je pregrozan. Ovo je totalna izdaja

Mladenka je ostala razočarana stavom svoje kume. Ona ne želi doći na svadbu prijateljice zbog dečka koji je ne voli

Planiranje vječanja stresno je samo po sebi, a još je gore kada je dodatno zakompliciraju osobe koje bi je trebale olakšati. Govorimo o njezinoj kumi. Jedna mladenka odbila je pozvati kuminog dečka na svadbu. Da stvar bude još gora, njezina kuma je rekla da ako on nije pozvan na svadbu, onda neće doći ni ona.

“Moja kuma i ja smo bile najbolje prijateljice nekih šest godina. S novim dečkom prohodala je prije tri godine. On me ne voli jer svaki put kada se oni posvađaju ona dođe k meni prespavati”, napisala je mladenka na Redditu.

Cijelo vrijeme je uz prijateljicu

Jedne godine mladenka ih je čak i pozvala na rođendan, no nije prošlo kako je očekivala. Cijelu noć su proveli zajedno, nisu s nikim razgovarali, nisu plesali niti su joj čestitali rođendan. Mladenka je godinu poslije opet bila uz svoju prijateljicu i kumu kada je ona ostala trudna.

“Njen dečko nije htio imati veze s djetetom ni trudnoćom. Odlučila sam joj pomoći – kupovala sam joj odjeću i vitamine te sam bila uz nju. Nažalost, zbog stresa je pobacila. Kasnije je on pričao da sam grozna prijateljica i nije joj dao da se druži samnom”, kazala je i nadodala kako su čak i otvoreno pričale o činjenici da se ne sviđa njezinom dečku no ni to nije pomoglo.

Većina komentatora s Reddita se slaže oko jednog i upućuju mladenki – ostani vjerna sebi, nemoj tog dečka zvati na svadbu.

