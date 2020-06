VEZA ILI PRIJATELJSTVO S POVLASTICAMA? ‘Spavali smo bez obveza, a onda mi je on došao s ovim prijedlogom’

To se dogodilo prije godinu dana, sada su najbolji prijatelji, bliži nego ikad – ali on ponovno želi seks

Ova djevojka (33) našla se u čudnoj situaciji nakon što je spavala s prezgodnim 35-godišnjim muškarcem. Imali su odličan seks, ali sada više ne zna što on zapravo želi od nje – romantičnu vezu ili samo prijateljstvo s povlasticama.

Frajer je postavio tri stroga pravila

“Upoznali smo se na internetu preko zajedničkog prijatelja i zbližili se jer smo zajedno igrali istu videoigru. Pozvao me da izađemo nekoliko puta i na kraju sam pristala. Naglasio je da želi samo odnos prijatelja s povlasticama”, započela je anonimna čitateljica svoje pismo za Sunovu rubriku Dear Deidre.

Frajer je postavio i tri stroga pravila: nema vezanja, ljubomore ni zaljubljivanja! Ona se s time složila jer, kako kaže, ionako nije željela ozbiljnu vezu pa nije vidjela neki problem.

“Redovito smo se seksali, ali nakon tri mjeseca počeo me doslovno optuživati da ja njega volim i da se ne držim pravila. Tada sam htjela sve prekinuti. Rekla sam mu da ga volim kao prijatelja, ali da nisam zaljubljena i da ne želim ništa više od prijateljstva s povlasticama”, objasnila je.

Eh, ali sad ona ispada sebična

“I dalje me optuživao, a na kraju sam to prekinula jer mi je bilo dosta glupih rasprava i toga da riskiramo prijateljstvo”, dodala je čitateljica. To se dogodilo prije godinu dana, sada su najbolji prijatelji, bliži nego ikad – ali on ponovno želi seks.

Ona ga je odbila jer ne želi iznova prolaziti isto, ali on sada tvrdi da je sebična. “Ne želim izgubiti prijateljstvo s njim, ali mislim da ću morati. On tvrdi da me voli, ali pitam se kakva je to vrsta ljubavi kad se ovako ponaša”, zbunjena je djevojka.

“Stvarno smo bliski i volim ga, ali nisam zaljubljena u njega. On je postavio na početku sva pravila, rekao da nema ljutnje ni ljubomore, ali sada se ponaša potpuno drugačije. Trebam li sve to prekinuti ili samo ignorirati njegovo zaljubljeno ponašanje?”, pita se ona.

Možda mu je ego povrijeđen

Iskusna savjetnica i kolumnistica Deidre Sanders čitateljici savjetuje neka se zapita što ima od prijateljstva s muškarcem koji je povrjeđuje na takav način.

“Možda mu je ego povrijeđen jer se nisi zaljubila u njega dok ste se samo seksali? Vjerojatno zato želi ponovno ostvariti taj odnos prijatelja s povlasticama, kako bi te mogao opet optuživati da gajiš osjećaje prema njemu. Nije vrijedno da se oko toga živciraš. Reci mu da možete biti samo prijatelji, bez seksa – ili ćeš u suprotnome prekinuti prijateljstvo”, zaključila je Sanders.