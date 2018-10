VELIKA VJERNICA SE POSEKSALA PRIJE BRAKA: ‘Nisam to planirala, ali sam se previše napalila. On me pozvao u stan…’

‘Činilo se da i on uživa, iako ne bih rekla da je itko od nas pretjerano iskusan u tim stvarima’

Mlada djevojka čvrstih religijskih uvjerenja poseksala se s prijateljem iz djetinjstva premda se željela čuvati za brak. Najgore je to što joj se on nakon toga prestao javljati i ona više ne zna u čemu je problem. Kaže da je seks bio odličan pa je zato zbunjena. Zatražila je savjet Sunove kolumnistice Deidre Sanders.

Draga Deidre, stari prijatelj i ja ponovno smo se povezali i imali odličan seks, ali on kaže kako nije spreman za vezu. Imam 21 godinu i nemam sreće s dečkima. Od najranije dobi brinem se o sestri. Njoj je 25, ali ima ozbiljan autizam. Volim je, ali naporan je to posao. Nikad se nisam osjećala normalnom. U školi su me maltretirali i seksualno uznemiravali. Prijatelji su mi znali reći da sam čudakinja. Moj život je kaotičan. Počela sam piti i pušiti kao tinejdžerica i moji su roditelji doslovno digli ruke od mene.

Nakon seksa se ne javlja

Onda sam napokon uspjela malo srediti život. Prestala sam pušiti i piti, našla dobro plaćen posao i bila mnogo sretnija. Moj je najveći problem to što sam vrlo usamljena. Nisam tri godine imala ozbiljnu vezu. Izlazila sam s ljudima, ali ništa od toga nije imalo šanse za uspjeh. Mislim da je glavni razlog to što sam ja vrlo religiozna i ne vjerujem u seks prije braka. Prestala sam odlaziti na stranice za upoznavanje jer su svi frajeri tamo htjeli ležeran seks i gole fotografije.

Nedavno sam srela starog prijatelja s kojim se nisam vidjela pet godina. Njemu su 22. Počeli smo se viđati i brzo si priznali da se između nas rađaju neki osjećaji. Odlučili smo tomu dati šansu premda je on otvoreno rekao da nije spreman za ozbiljnu vezu te da bi radije da samo izlazimo na spojeve. Izašli smo tako i prije dva tjedna i poseksali se u njegovu stanu. Bilo je divno. Nikad se u životu nisam tako osjećala. Činilo se da i on uživa, iako ne bih rekla da je itko od nas pretjerano iskusan u tim stvarima.

Od tada jedva da razgovaramo i on se naljuti kada ja pokušam razgovarati. Moja najbolja prijateljica kaže da on mene samo iskorištava za seks, što uglavnom znam i sama. Osjećam se kao totalna gubitnica. Izlazim s frajerima, ali čim se odbijem seksati, oni odjednom misteriozno nestanu i više se ne javljaju. Želim biti sretna s nekim, ali isto tako želim ostati svoja.

Deidre odgovara:

Ti si očito jedna vrlo posebna osoba koja se brine o svojoj sestri. Svaki dečko kojem je uistinu stalo do tebe poštovat će tvoja uvjerenja. Ako je tip s kojim si se seksala pravi prijatelj, možda mu je samo neugodno i srami se pogledati te u oči ako nije zadovoljan svojom izvedbom u krevetu. Muškarci su takvi. Napiši mu da si uživala i da se nadaš da je i on, da bi ga voljela opet vidjeti, ali da znaš kako je prerano da razgovarate o ozbiljnoj vezi. Ako ti ništa ne odgovori, pomiri se s time da je nezreo za vezu, ali to je njegov problem i ne znači da ti nisi posebna.