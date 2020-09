VELIČINA NIJE BITNA: ‘Afrička Kim Kardashian’ brani svoju vezi sa sitnim glazbenikom; ‘Vrijeđaju nas, ali mi se volimo’

‘Sretni smo zajedno i to je najvažnije. Hvala svima na potpori. Fizičko nije bitno u vezi’, napisala je nedavno plus size manekenka

Ljubav ne poznaje granice, a to su dokazali Eudoxie Yao, plus size manekenka iz Obale Bjelokosti, i njen dečko, gvinejski glazbenik Grand P.

On boluje od progerije, rijetkog genetskog poremećaja koji je utjecao na njegovu visinu, no manekenka, koja je poznata i kao ‘afrička Kim Kardashian’, tvrdi kako veličina nije bitna.

Neki kritičari misle kako je ovaj neobični par u vezi samo zbog publiciteta, no oni ne mare za komentare.

“Sretni smo zajedno i to je najvažnije. Hvala svima na potpori. Fizičko nije bitno u vezi”, napisala je nedavno Yao na Instagramu gdje ju prati gotovo milijun korisnika.

Unatoč svom niskom rastu, reper živi život punim plućima, a nedavno je otkrio kako se planira oženiti sadašnjom djevojkom.

Plus size manekenka na društvenim mrežama ne skriva ljubomoru pa je jednom prilikom upozorila nestašnog zaručnika i zaprijetila mu raskidanjem zaruka. “Zaručniče, uvijek tvrdiš da me želiš oženiti, no ljubiš fanove u usta. Ovim tempom moji bi roditelji mogli odbiti brak. Saberi se jer znam da me voliš”, poručila mu je.