VARA DIVNOG DEČKA, A RAZLOG JE PRILIČNO MRAČAN: ‘Taj put sam se osjećala kao kurva i nešto je puklo u meni’

‘S vremenom sam ga nogirala i trudila se sve zaboraviti, no je li moguće da je to ostavilo traga na meni?’

Premda ima divnog dečka, ona ga ne može prestati varati. Frajere za seks nalazi na mrežnim stranicama za upoznavanje, razmjenjuje seksi poruke, a na koncu se upušta i u pravi seks. Tako je naletjela na novog šefa, koji ju je iskoristio, a onda povrijedio na najgori način. Odmah su joj se vratile slike iz prošlosti, traume s kojima još nije raskrstila. Počela je sumnjati da u njima leži stvarni uzrok njezina promiskuitetnog ponašanja. Obratila se za savjet Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, bila sam nevjerna i spavala sam s tipom koji mi je nakon toga rekao da se ženi za dva tjedna. Osjećala sam se glupo i jeftino. Stalno varam sadašnjeg dečka iako ne želim. To je poput droge. Znam da će mi to sve uništiti, ali navučena sam i ne mogu prestati. Dečko mi daje sve što želim. Apsolutno nema razloga da ga varam, ali svejedno to radim. Imam 25, a on 27 godina. Zajedno smo dvije godine i stvarno sam sretna u vezi.

Fatalni šef

Varanje je počelo tako da sam flertala s drugim muškarcima koje sam upoznavala na internetu. Zatim je to preraslo u cyber seks. Prije tri tjedna, otišla sam u ured šefa firme za koju radim. Slala sam mejlove novom menadžeru. Njemu je 29 i naši su e-mailovi bili neformalni i prijateljski, ali ništa više od toga. Kada sam ga konačno upoznala, ispostavilo se da je jako zgodan. Razgovarali smo o poslu, a onda me on pozvao na ručak. Odveo me u lijep talijanski restoran.

Poslije ručka mi je predložio kako bi bilo lijepo da mi pokaže okolicu grada. Provozali smo se i on je parkirao na osami. Bio je pažljiv prema meni i odjednom smo se počeli ljubiti, a onda smo se i poseksali na zadnjem sjedištu automobila. Rekao mi je da mu je bilo odlično, ali da se ženi za dva tjedna te da se to više ne smije ponoviti. Više me čak ni ne zanimaju frajeri s kojima varam dečka. Jednostavno uživam u pažnji. Ovisna sam o osjećaju da me netko želi.

Trauma iz prošle veze

Ne razumijem zašto to radim. Nisam bila takva dok nisam upoznala bivšeg, koji me zlostavljao psihički i fizički. S vremenom sam ga nogirala i trudila se sve zaboraviti, no je li moguće da je to ostavilo traga na meni?

Deidre odgovara:

Trudeći se zaboraviti vezu u kojoj si bila zlostavljana ne rješavaš ništa. Šteta koju ti je nanio bivši još je prisutna ispod površine i ti sada podsvjesno kažnjavaš sve muškarce za traume koje si doživjela. Ali varanjem sadašnjeg dečka nanosiš bol i sebi. Trebala bi potražiti pomoć kako bi se naučila nositi s nezaliječenom emocionalnom boli jer ćeš tek tadamoći zapravo zaboraviti na tu lošu vezu. Zatim promijeni telefonski broj i izbriši sve stranice na kojima si upoznavala frajere.