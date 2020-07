Iako je zadovoljna vezom, stanje u spavaćoj sobi je, kako kaže, poprilično dosadno

Jedna preljubnica obratila se Sunovoj kolumnistici Deidre za savjet nakon što je dugogodišnjeg dečka prevarila sa šeficom.

S dečkom je tri godine i sjajno se slažu. Iako je drag i pažljiv, ne zadovoljava ju u krevetu. “Seks je predvidljiv i pomalo dosadan”, napisala je 29-godišnjakinja.

Otkrila je da se nedavno vratila u ured, a jedne je noći nakon smjene ostala razgovarati sa šeficom koja ima 35 godina i razvedena je.

“Odlično se slažemo i imale smo puno toga za ispričati nakon tjedana karantene. Bilo je lijepo vidjeti ju uživo. Uzele smo kavu i sjele u obližnji park. Ponovile smo to nekoliko puta, nakon čega je ona predložila da idući put popijemo piće u njezinom stanu. Nisam bila sigurna što misliti o tome, ali ona mi je šefica i uvjerila me da je to u redu”, napisala je djevojka.

“Čim smo ušle u stan počela me ljubiti. Na kraju smo se poseksale i bilo je nevjerojatno. Našle smo se još nekoliko puta nakon toga. Osjećam se predivno kada sam s njom i seks je uvijek fantastičan, ali kada se vratim doma dečku osjećam veliku krivnju. On nema pojma što se događa. Pun je povjerenja prema meni i mrzim se što ga ovako varam”, otkrila je.

Iako bi ostavila dečka zbog šefice, nije sigurna razmišlja li ona na isti način.

‘Još stigne naučiti’

Deidre je upitala čitateljicu misli li da je ova afera promijenila njenu seksualnost. “Većinu nas može privući isti spol, ali to ne mora značiti da ste pretežno gej, osim ako ne shvatite da ste potisnuli svoj pravi seksualni identitet. Možda je seks sa šeficom sjajan jer ona bolje od tvog dečka zna kako te zadovoljiti”, objašnjava kolumnistica.

Dodala je i da još uvijek nije kasno da joj dečko nauči neke stvari o seksu, no da prekine s njim ako shvati da nije pravi izbor za nju.

“Nemoj se previše nadati vezi sa šeficom. Ona zna da imaš dečka i vjerojatno je samo zainteresirana za avanturu. Osim toga, svjesna je da tvrtke ne podržavaju romanse na poslu, posebno između šefova i podređenih”, zaključila je Deidre.