VALJAN RAZLOG ZA PREKID? Cura na Fejsu našla fotku koja joj se učinila poznatom; dečkovo priznanje ju slomilo

‘Jako ga volim i vidim budućnost s njim, no ne znam mogu li se nositi s tim’

Kada su zaljubljeni, ljudi čine velike pogreške, pa tako i tetoviraju ime voljene osobe ili, još bolje, njezin lik. Sve je super dok je veza u cvatu. No, mnoge od tih ljubavi puknu, a tetovaže ostaju zauvijek. Jednu takvu pogrešku napravio je novi dečko korisnice Reddita, koja nakon toga traumatičnog saznanja razmišlja o prekidu veze.

Mislila da je izmišljen lik

28-godišnja reditovka na toj se društvenoj mreži obratila za pomoć nakon što je otkrila da je tetovaža ženskoga lica na prsima njezina dečka posvećena njegovoj bivšoj djevojci.

“Branden ima tetovažu žene na prsima. Ne samo da nije riječ o maloj tetovaži, već je vrlo realistična i jedina koju ima”, napisala je. “Kad sam je prvi put vidjela, nisam odmah shvatila u što gledam. Mislila sam da je riječ o izmišljenom liku ili nečem sličnom pa nisam vidjela problem jer i sama imam puno tetovaža”, objasnila je te otkrila da je s njim u vezi oko pet mjeseci.

Posveta pokojnoj bivšoj

No, sada je na tu istu fotografiju žena naišla na Facebooku te istoga trenutka shvatila da nije riječ o izmišljenu liku – bila je to njegova bivša djevojka. Kad ga je suočila s tim, nekoliko trenutaka nije znao što da kaže. Zatim se sabrao i sve joj objasnio. S tom djevojkom bio je u vezi prije nekoliko godina, izlazili su nekoliko mjeseci i ona je iznenada umrla, a on joj je odlučio posvetiti tetovažu.

“Ne znam što mi je činiti”, zaključila je reditovka i zatražila savjet, no nakon nekoliko dana izbrisala je objavu. “Jako ga volim i vidim budućnost s njim, no ne znam mogu li se nositi s tim da gledam u (ogromnu) facu njegove bivše svaki put kad skine majicu”, napisala je. “Mogu li prijeći preko toga?” pitala je sebe i druge, a vrlo brzo razvila se rasprava.

Oprečni savjeti

Neki korisnici su joj poručili da bude blaga prema dečku. “Nije loš tip, samo je donio lošu odluku dok je tugovao”, jedan je od komentara s kojim su se mnogi složili. “Nemoj ga kazniti zbog toga. Zvuči kao da je sve ostalo u vezi s njime sjajno”, kazao je netko drugi.

No, bilo je i onih koji smatraju da bi ga trebala ostaviti. “Pet mjeseci je jako puno za ne razgovarati o tome”, “Zbog ovoga bih preispitao nečiju inteligenciju, ali i mentalno zdravlje”, pisali su ljudi. Neki su, pak, napomenuli da bi sama trebala uvidjeti može li se nositi s time te da joj nitko ne bi smio zamjeriti ako je odgovor negativan.