UZNEMIRILA GA ŽENINA SEKSUALNA FANTAZIJA: ‘Ne, to ne može biti normalno. Koliko god me napaljivala ideja…’

‘Opravdala se kako nikad prije nije napravila ništa pustolovno te neka ne mislim loše o njoj’

Mladi supružnici imaju super seksualni život i sve je bilo divno dok jednoga dana žena nije došla s prilično neobičnom idejom. Budući da nikad nije bila sklona eksperimentiranju u krevetu, suprug se uspaničario i potražio odgovor kod Sunove savjetnice Deidre Sanders.

Draga Deidre, supruga mi je rekla kako mašta o tome da nas dvoje imamo seks na jednu noć kao posve druge osobe. Ona ima 32, a ja 33 godine i u braku smo posljednje četiri. Moram priznati da sam se šokirao čuvši njezin prijedlog da glumimo kako se ne poznajemo, a onda se divlje poseksamo kao pijani neznanci. Opravdala se kako nikad prije nije napravila ništa pustolovno te neka ne mislim loše o njoj.

Nastavila je da takve stvari svakodnevno sluša na poslu pa je uvidjela kako joj se ta ideja zapravo sviđa. I mene takvo što napaljuje, ali me u isto vrijeme i pomalo brine. Kada sam je pitao zašto, na primjer, u takvom scenariju ne bi bila jednostavno ona, odgovorila je kako se boji da bi joj se to previše svidjelo. Naš je seksualni život inače odličan, trebam li se zabrinuti? Je li to uopće normalno igranje uloga u seksu?

SEKSAJU SE U JAVNOSTI, NO SVE JE IZMAKLO KONTROLI: ‘Otišao sam za njom u prljavi WC, radila mi je nezamislive stvari’

Deidre odgovara:

Ne postoje ograničenja u smislu što ti i tvoja žena smijete raditi u sklopu svojih seksualnih igrica. Jedino na što treba paziti je da nijedno ne smije biti povrijeđeno ni fizički ni emocionalno te da oboje trebate uživati u svemu što je dijelom vašeg seksualnog života. Čini mi se da ste oboje uzbuđeni zbog nove ideje, ali i malo nervozni. Najbolje je da idete korak po korak.