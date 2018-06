UŽIVALA U DIVLJEM TROJCU, NIJE ZNALA DA IMA PUBLIKU: ‘Bila sam prepijana da bi mi smetalo, a sad se pročulo i na poslu’

‘U rekordnom vremenu sam ostala bez odjeće, a on se nije skidao s mene. Bilo je super, no ja uopće nisam skužila da nam se pridružio i njegov frend’

Kad je jedne večeri izašla u noćni klub s prijateljima, nije ni slutila da će joj ta noć uništiti život. Mladoj se djevojci svidio dečko, no nije se mogla riješiti njegova frenda. Nekoliko pića previše i svi su troje završili u klinču. Tada joj nije smetalo, ali onda je saznala da su cijelo vrijeme imali publiku – i sada za to znaju svi, uključujući i njezine kolege s posla. U pokušaju da vrati samopoštovanje, cura je za pomoć zamolila stručnjakinju za odnose Deidre Sanders na portalu The Sun.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draga Deidre, imala sam divlji trojac s dvojicom fit frajera i nije me bilo briga što su ljudi okolo gledali. U tom se trenutku činilo super, no ne i sljedećeg dana. Sad me užasno sram i imam grižnju savjesti. Imam 20 godina i prošli sam tjedan izašla van s prijateljima. Srela sam tipa koji mi se stvarno svidio. Željela sam biti s njime nasamo, ali njegov se frend zalijepio za njega i nije se htio maknuti. Njima je obojici 19.

Pročulo se u roku odmah

Provela sam večer s obojicom. Smijali smo se i zabavljali, a ja sam ih častila brdom cuge jer su se požalili da su studenti koji jedva krpaju kraj s krajem. Svi smo se prilično napili i oni su me odvezli u kuću koju dijele s drugima. Bila je nezgodna situacija i rekla sam da ću samo nabrzinu popiti kavu. Međutim, palo je još jedno piće i bilo je prekasno da odem. Frajer koji mi se sviđao odjednom me zagrlio i počeo ljubiti. Bila sam stvarno pijana te sam se samo prepustila. To sam zapravo i željela, zaista. U rekordnom vremenu sam ostala bez odjeće, a on se nije skidao s mene. Bilo je super, no ja uopće nisam skužila da nam se pridružio i njegov frend.

NAKON SEKSA UTROJE DEČKO JU STRAŠNO POVRIJEDIO: Nakratko izašla iz sobe, a kad se vratila, dočekao ju hladan tuš

Kad sam konačno shvatila, već smo se bili toliko ufurali da sam jednostavno pustila. Tek sam poslije uvidjela kako je još troje ili četvero ljudi stajalo iza nas i gledalo. “Koji k***c?”, pomislila sam, no otišli smo predaleko da bi me to diralo. Provela sam fantastičnu noć divljeg seksa i otišla spavati sretna. Danas, ipak, nisam sretna. Dovoljno je loše to što sam spavala s dvojicom, no pomisao na to da su nas drugi ljudi gledali, užasno me opterećuje i razara. Osjećam se izloženo i posramljeno. Na poslu u ponedjeljak imala sam osjećaj da svi bulje u mene. Ispostavilo se da svi znaju što je bilo i tračaju me iza mojih leđa. To se pročulo i među mojim prijateljima i sad sam glavni predmet sprdnje. Kako mogu to ispraviti i vratiti samopouzdanje?Hoće li mi moji frendovi ikad dopustiti da zaboravim na to?

Deidre odgovara:

Kolege s kojima nisi toliko bliska brzo će zaboraviti. Smij se sama sebi ako možeš i pokaži da te ne pogađa pa će im brzo dosaditi zadirkivanje tebe. Pravim prijateljima reci da se kaješ. Oni bi trebali razumjeti ako budeš bila iskrena s njima. Gadno si riskirala. Neplaniran seks s nepoznatim partnerima može biti opasan. Nisi znala ništa o tim tipovima ni s kim sve stanuju. Molim te da u budućnosti pripaziš s alkoholom. Jeste li koristili zaštitu? Ako ne, pod hitno se idi testirati na spolno prenosive bolesti i trudnoću. Koliko si točno bila pijana, a koliko oni? Seks s osobom koja je pod prevelikim utjecajem alkohola protiv je zakona.