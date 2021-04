UZBUĐUJE LI FRAJERE VIŠE SEKS ILI NOGOMET? Mjerili su im puls u oba slučaja – rezultat posramio sva dosadašnja istraživanja!

Nova studija tvrdi da se otkucaji srca muškaraca više povećavaju dok gledaju nogomet, nego dok imaju spolne odnose. Pa, je li to istina u stvarnom životu? Četrdeset muškaraca bilo je priključeno na monitore za praćenje pulsa dok su gledali svoje omiljene sportove. Rezultat? Puls im je rastao do čak 136 otkucaja u minuti tijekom gledanja nogometne utakmice.

Ovo otkriće znanstvenici su usporedili sa studijom Sveučilišta Harvard iz 2019. godine, koja je pokazala da “tijekom spolnoga odnosa puls muškarca rijetko prijeđe 130 otkucaja u minuti”. Dakle, matematika je jasna – više ih uzbuđuje nogomet nego seks?!

Publicistica Stina Sanders (30) iz Londona i njezin dečko, reper Scotty Stacks (32), oboje iz Australije, stavili su ovu teoriju na test. Oboje su se priključili na monitore za praćenje rada srca i bacili se na nikad slađe istraživanje.

“Scotty je veliki obožavatelj kluba Crystal Palace pa sam se malo brinula da će njegov puls biti viši dok gleda nogomet nego dok se seksa sa mnom – ne bih to shvatila kao jako dobar znak”, izjavila je Sanders uoči eksperimenta za The Sun.

Prvo su testirali puls u mirovanju – koji je za Scottyja iznosio 67, a za Stinu 54 – prije nego što su pogledali nogometnu utakmicu, zatim malo pornografije, kao i epizode “Potjere” te “Braka na prvu”. Govorimo, naravno, o australskim inačicama popularnih emisija. I na kraju, par je vodio ljubav.

