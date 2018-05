‘UŽASNO SAM LJUBOMORAN NA SUPRUGU I NJEZINE SOČNE SEKSUALNE AVANTURE’: Žena mu se povjerila, a to ga sada uništava

Suprug je ugrožen seksualnim iskustvima iz prošlosti svoje supruge, a njezine sočne priče ga izjedaju iznutra.

Jedan Britanac pisao je novinama The Sun o svojim napadima ljubomore. Do ljubomore je došlo nakon što mu je supruga ispričala seksualne avanture iz prošlosti, koje sada ne može izbiti iz glave. 54-godišnji muškarac je napisao:

‘Otkrio sam da je moja supruga kao tinejdžerica mogla doživjeti orgazam već i od maženja. Mislila je da je to normalno. Ja sam šokiran. Malo smo se smijali oko toga, ali ne mogu prestati misliti o tome i jako sam ljubomoran. To me potpuno zaokupiralo.

Supruga i ja smo u braku 28 godina. Jedne večeri smo si malo popili i razgovarali o svojim ranim seksualnim iskustvima. Nikada prije nismo uspoređivali seksualni život. Moj se svodio na nespretno šlatanje. Nisam imao niti približno sočna iskustva koja mi je opisala supruga. Ona uvijek doživi orgazam za vrijeme seksa. Ima 53 godine i još uvijek je prekrasna. Ja imam 54.

Družimo se s nekim muškarcima iz njezine prošlosti i ljubomoran sam. Moram se prestati tako osjećati.’

Kao odgovor je dobio savjet: ‘Nije neobično da mlade žene zbog visoke razine hormona lako doživljavaju orgazme, ponekad i samim dodirom. Mislite da je vaša supruga jedinstvena po tom pitanju, ali nije. Niti to znači da su ti dečki bili nešto posebno.

Tražite je zagrljaj kada se osjećate ugroženo. Još uvijek ste iste osobe koje ste bili prije nego što ste to saznali’