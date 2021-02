UTJEČE LI GUBITAK NJUHA NA LIBIDO? Ljudi se žale da zbog covida nemaju volje za seksom, no jedna stvar ipak bode u oči

Nekima je nedostajao miris njihovih partnera, dok su drugi rekli da se osjećaju nesigurno zbog toga što nisu svjesni vlastitih tjelesnih mirisa

Do prije godinu dana možda ste gubitak osjeta mirisa pripisivali gadnoj prehladi. Danas svi znamo da je to jedan od ključnih simptoma Covida-19 i, kod nekih ljudi, on se može zadržati dulje vrijeme.

Gubitak njuha, poznat i kao anosmija, za mnoge predstavlja ozbiljan hendikep – mirisne svijeće postaju nepotreban proizvod za kućanstvo, a uživanje u hrani svodi se samo na okus i teksturu. A da ne spominjemo kako ovo stanje predstavlja značajne opasnosti, poput nemogućnosti otkrivanja dima, plina i drugih prijetnji.

No, čini se da gubitak njuha također može neočekivano utjecati na seksualni život. Istraživanja tijekom proteklih godina sugeriraju da njuh igra snažnu ulogu u seksualnoj motivaciji. Jedno istraživanje iz 2018. otkrilo je da je 29 posto sudionika s poremećajima njuha izvijestilo o smanjenoj seksualnoj želji zbog gubitka osjećaja.

Nedostaje im miris partnera

Rezultati su pokazali da je nekim ljudima nedostajao miris njihovih partnera, dok su drugi rekli da se osjećaju nesigurno zbog toga što nisu svjesni vlastitih tjelesnih mirisa – a jedno i drugo utjecalo je na njihovo seksualno iskustvo.

Međutim, vrijedi istaknuti da i nekoliko drugih čimbenika može utjecati na to. Studija je pokazala da je promjena seksualne želje bila značajno povezana s depresijom (nešto što znamo da može uvelike utjecati na libido osobe), kao i s intenzitetom gubitka njuha.

U novijoj studiji američki su istraživači pronašli vezu između gubitka njuha i smanjene seksualne motivacije te emocionalnog zadovoljstva – nešto što je posebno važno u trenutnoj “klimi” s pandemijom koronavirusa.

Libido je u pravilu niži, ali…

Ipak, ovo istraživanje promatralo je samo starije odrasle osobe (one starije od 65 godina) – pa je moguće da i dob igra ulogu u smanjenju seksualne želje. Zanimljivo je da su rezultati otkrili da je manja funkcija njuha povezana sa smanjenom seksualnom motivacijom i manjim emocionalnim zadovoljstvom seksom – ali ne i nižom učestalošću seksualnih aktivnosti ili tjelesnog užitka.

To znači da su osobe s anosmijom bile manje raspoložene za seks, ali su ga i dalje imale. Štoviše, dok su svi spolovi, rase, razine obrazovanja, spoznaje i depresija uzeti u obzir, tim nije mogao utvrditi uzročnost – što znači da nije poznato uzrokuje li gubitak njuha zapravo smanjenje spolnog nagona.

Pa gdje nas sve ovo stavlja vezano uz gubitak njuha i Covid? Prvo, ako ste izgubili njuh zbog koronavirusa, velika je vjerojatnost da će se on vratiti. Studija objavljena prošloga srpnja otkrila je da je 72 posto ljudi koji su izgubili njuh zbog Covida-19, izvijestilo da im se on vratio nakon mjesec dana.

Kako si možete pomoći

Također je vrijedno istaknuti da, iako gubitak njuha može utjecati na seksualno iskustvo, struka još uvijek nije odlučila uzrokuje li to smanjeni seksualni nagon. Brojni čimbenici životnog stila ionako mogu igrati ulogu u tome, poput depresije, stresa, niskog samopoštovanja i još mnogo toga.

Što učiniti ako mislite da je vaš nizak seksualni nagon povezan s gubitkom mirisa? Postoji nekoliko razloga za gubitak interesa za seks. Prvo što treba učiniti jest pokušati shvatiti što bi moglo biti uzrok tomu, piše Metro.

Ako ste uvjereni da je to povezano s vašim gubitkom mirisa, puno je ljudi kojima se možete obratiti. Prvo je dobra ideja posjetiti svoga liječnika opće prakse, koji će vam možda moći pružiti korisne savjete ili vas uputiti stručnjaku. Također se možete obratiti psihoseksualnom terapeutu.