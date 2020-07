‘UPOMOĆ, ON BI HTIO SVAKI DAN, KOLIKO JE VAMA NORMALNO?’: Mlada mama se požalila na napaljenog supruga, dobila vruće savjete

Od onih koje bi mogle i mjesec dana bez seksa, do onih koje bi rado i više puta na dan, odgovori pokazuju koliko se libida razlikuju

Jedna mlada majka na društvenoj mreži specijaliziranoj za roditelje, požalila se na svoj sekusalni život.

„Moj dragi partner želi seks svaki dan i najradije bi više puta na dan, dok sam ja zadovoljna s dva puta tjedno ili najviše svaki drugi dan. Čim prođu dan ili dva bez seksa, on je postaje frustriran i nervozan zbog čega se osjećam loše jer ispada kao da ga ja ne želim. Naravno, ješenje bi bilo da si sam pomogne u tim situacijama, sigurna sam da to i radi, no svejedno i dalje želi seks. Koliko je vama normalno“ požalila se na mumsnetu žena u svojim 20-im.

Dodala je i kako su prve četiri godine njihove veze bile pune seksa . „Uživala sam u tome, no kako je prošlo vrijeme i s dolaskom djeteta te svakodnevnim obavezama moj libido se smanjio. Nije neugodan prema meni niti mi išta govori zbog čega bi se osjećala loše, ali uvijek mogu reći koliko je razočaran kad kažem da idem odmah spavati“, pojašnjava.

Njen odgovor je izazvao lavinu reakcija, a odgovori teško da mogu biti drugačiji.

Od mjeseci suše do svakodnevnih strasti

„Zaboga ne, svaki dan!? Iskreno, mogla bih i mjesec dana bez seksa“, ističe jedna korisnica, dok druga, koja je u braku već 12 godina te ima troje male djece ističe kako se s mužem seksa otprilke svaki drugi dan. „Ja imam puno jači libido od njega i ima razdoblja kad bih htjela više puta na dan, ali on tako ne funkcionira. Sve funkcionira ako osoba s većim libidom prihvati da ne može do seksa svaki put kad dobije želju“. Ističe druga.

Bilo je i onih konstruktivnijih te joj jedna korisnica ističe kako libida mogu jako varirati i da kao par trebaju učiniti sve kako bi premostili jaz. „Stranci na internetu koji vam govore koliko je njima normalno neće previše pomoći“, upozarava. Jedna ističe praktične probleme, konkretno kako brojni lijekovi, osobito antidepresivi mogu smanjiti libido, a seksualnu želju, zbog hormonalnih promjena često uništava i dojenje.

Jedna korisnica za sve krivi epidemiju.

„Grlimo se i mazimo svaku večer, a seksamo jednom ili dvaput na tjedan. Čudno, ali otkako su uvedene mjere izolacije oboje smo manje zainteresirani. Pitam se je li to zato što smo neprestano zajedno, a prije smo imali bogati društveni život, a dragi mnogo radi pa smo se manje vidjeli i bilo je puno uzbudljivije kada smo konačno bili zajedno“.