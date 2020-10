UMIROVLJENIK (67) SE POŽALIO NA PROBLEM U SPAVAĆOJ SOBI: ‘Mogu ja još uvijek, ali…’; Hoće li ga zadovoljiti ovi savjeti?

Napokon je dočekao mirovinu i sada ima vremena više nego ikad prije – za obnavljanje ljubavne iskre u spavaćoj sobi. Iako osjeća da bi supruzi mogao još toliko toga pružiti u krevetu, boji se bilo što inicirati jer mu se ona ne doima zainteresiranom za seks.

“Nakon što sam otišao u penziju, htio bih ponovno vratiti strasti u krevetu, ali nekoliko godina nisam pričao o seksu sa suprugom. Smatram da su stres od posla, zdravstveni problemi i dosada uzrokovali prestanak našega seksualnog života”, započeo je 67-godišnjak za The Sun, koji očajnički želi ponovno voditi ljubav s dvije godine mlađom suprugom.

