UKLJUČILA PORNIĆ PA ZANIJEMILA OD ŠOKA: ‘To je moj muž! Zvijezda gay pornića!’; a onda ju je dotukao priznanjem

Muž se kleo da će se prijaviti na liječenje, ali žena mu je rekla kako je prekasno za to i da želi razvod

Užasnuta žena prisjetila se trenutka u kojemu je otkrila da joj je suprug – zvijezda gay pornića. Anonimna 26-godišnjakinja iz Amerike morala je odlakšati dušu na Redditu. “Gledala sam porniće dok mi je muž spavao. Otvorila sam neki random video i to je definitivno bio on. Lice mu se u potpunosti vidjelo”, napisala je.

Otkrivši prljavu tajnu svojega supruga, nesretna je žena odmah osjetila bijes i gađenje. U trenucima očaja, napravila je nekoliko snimaka zaslona i poslala ih njegovoj majci i šefu. Dok su je neki reditovci nagovarali da suoči muža s time i zatraži objašnjenje, drugi joj sugeriraju da iz istih stopa zatraži razvod.

Ima toga još

“Odvjetnik. Razvod. Prekid kontakta. Poželjno tim redoslijedom”, poručio je netko. Razočarana žena tvrdi kako nije imala nikakve dvojbe je li u filmu njezin muž zahvaljujući specifičnoj tetovaži koja ga je odala. Da stvar bude gora, film je snimljen nakon njihova vjenčanja jer je na suprugovoj ruci uočila vjenčani prsten.

(18+) GAY PAR IZ NJEMAČKE SNIMA PORNIĆE U HRVATSKOJ: ‘Imate lijepe muškarce, puno nam ih se već javilo’

“Imao je nezaštićeni seks s više muškaraca. Odmah su mi na pamet pale spolne bolesti. Sinoć uopće nisam spavala. Nisam ni otišla na posao, već sam odjurila u bolnicu na testiranje. Od tada nisam bila kod kuće. Ne znam mogu li ga uopće je*eno pogledati. Toliko sam je*eno bijesna”, napisala je žena.

Priča se dodatno zakomplicirala nakon što je ona doista i razgovarala sa suprugom. Priznao joj je, naime, da ima problem s ovisnošću o kristalnom metamfetaminu te da se nalazi s muškarcima preko Grindra, aplikacije za upoznavanje gay ljudi.

Šest razloga za razvod

Muž se kleo da će se prijaviti na liječenje, ali žena mu je rekla kako je prekasno za to i da želi razvod. Mnogi šokirani reditovci podržali su je u tom naumu i savjetovali da prekine svaki kontakt s njime, a jedan se posebno potrudio i naveo konkretne razloge zbog kojih ga treba ostaviti.

“Ovo je situacija u kojoj ne podržavam bračno savjetovanje da bi se stvari eventualno izgladile. Kao prvo, varao te s više ljudi i sve je snimljeno. Drugo, Seksao se s muškarcima bez zaštite. Treće, To se događalo otkad ste u braku. Četvrto, Riskirao je tvoje zdravlje, a možda i život, a nije ti ništa rekao. Peto, neki se preljubi dogode u žaru trenutka i karakteriziraju se kao ‘pogreška’. Ovo nije takav slučaj. Sve je planirao i znao je što radi. Šesto, ako glumi u GAY PORNIĆIMA, to znači da vodi tajni život. To nije nešto u što upadneš preko noći”, stoji u komentaru.

Mnogi su ženi savjetovali da potraži pravnu pomoć. “Pronađi taj video i skini ga na računalo. Unajmi odvjetnika i traži razvod. Ono što ti je učinio gore je od varanja. Riskirao je vaš brak, zdravlje i život”, također je jedan od komentara.