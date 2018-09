UHVATIO CURU S DRUGIM, A ONDA JE NASTALA DRAMA: ‘Lovio sam ga po stubištu kad je najednom izvadio nož’

‘Bila je u krevetu s drugim. Počeo sam vikati na nju, a on je pokušao zbrisati’

Mladić nije ni slutio što će zateći jednoga dana kada se vratio ranije s posla. Njegova se djevojka tomu očito nije nadala pa se zaigrala u krevetu s drugim muškarcem. Kao da šok sam po sebi nije bio dovoljan, nakon svega je završio u bolnici napadnut nožem. U stanu se odvijala prava drama, nakon čega je prekinuo s nevjernom curom. No, ona ga sada preklinje da joj se vrati. Sunova kolumnistica Deidre Sanders bila je vrlo jasna kada ju je upitao za savjet.

Draga Deidre, kada sam ulovio djevojku u krevetu s drugim, on je zgrabio nož iz kuhinje i porezao me po rukama. Ona ima 24, a ja 23 godine. Uvijek se nabacivala drugim tipovima i smatrala da je to zabavno, osobito kada bih je ja zbog toga prozvao i prijetio da ću otići. Svaki put bi me preklinjala da je ne ostavljam. Jednog sam petka otišao ranije s posla, a kad sam ušao u stan, imao sam što vidjeti.

U panici dograbio nož

Bila je u krevetu s drugim. Počeo sam vikati na nju, a on je pokušao zbrisati. Lovio sam ga po stubištu. Valjda je mislio da ću ga pretući pa je u panici dograbio nož i zadao mi nekoliko posjeklina. Morao sam ići u bolnicu, gdje sam dobio nekoliko šavova. Djevojka je inzistirala da između njih nije bilo ništa, ali oboje su bili u donjem rublju kada sam naišao. Prekinuli smo, a ona me sada želi natrag. No, ja ne znam volim li je još.

Deidre odgovara:

Ovo nije prvi put da te iznevjerila. Kažeš i sam da uživa u zavođenju, a naposljetku si je i ulovio u preljubu. Nekakav nevin flert još i možeš oprostiti, ali ovo ti samo pokazuje da se tvoja djevojka ne može držati jedne veze. Zaslužuješ mnogo bolje. Savjetujem da to čim prije završiš i kreneš dalje.